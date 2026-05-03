Sir Alex Ferguson é levado ao hospital antes de clássico entre United e Liverpool Estadão Conteúdo 03.05.26 15h06 Um pouco antes da partida entre Manchester United e Liverpool, na tarde deste domingo (03), o ex-técnico Sir Alex Ferguson precisou deixar o Old Trafford às pressas, após um mal-estar. O escocês de 84 anos foi levado para o hospital por precaução e, segundo portais do Reino Unido, ele não corre riscos. O ídolo do Manchester United comparece ao estádio com frequência, mas não conseguiu ver o início do clássico diante do Liverpool. Além da idade avançada, o ex-comandante sofreu uma hemorragia cerebral em maio de 2018 e precisou passar por um procedimento cirúrgico. A partida deste domingo terminou com vitória da equipe de Sir Alex Ferguson, por 3 a 2, e garantiu o retorno à Champions League após duas temporadas. Os gols do time mandante foram marcados por Matheus Cunha, Benjamin Sesko e Kobbie Mainoo. O Liverpool anotou com Dominik Szoboszlai e Cody Gakpo. Considerado um dos maiores ídolos do clube e um dos melhores treinadores da história do futebol, o escocês comandou o Manchester United em 1500 partidas, entre 1986 e 2013. Além disso, levantou 38 troféus, incluindo 13 títulos da Premier League e duas Champions League. Com a vaga antecipada na próxima edição do torneio continental, o time de vermelho cumprirá tabela nos últimos três jogos do torneio nacional. Sob o comando de Michael Carrick, que também foi treinado por Ferguson, a equipe conseguiu 10 vitórias em 14 jogos, além de dois empates. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Sir Alex Ferguson Manchester United Liverpool Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58