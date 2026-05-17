Xabi Alonso é anunciado pelo Chelsea, assina por quatro anos e fala em lutar por títulos Estadão Conteúdo 17.05.26 9h12 Sem time desde que foi demitido do Real Madrid, em janeiro deste ano, o espanhol Xabi Alonso foi anunciado como novo treinador do Chelsea na manhã deste domingo (17). O clube de Londres acertou um contrato de quatro anos e ele assumirá no dia 01 de julho. O interino Callum McFarlane vai terminar a temporada no comando técnico. No anúncio, o clube rasgou elogios ao novo comandante. "Sua nomeação reflete a crença do clube na sua vasta experiência, qualidade como treinador, modelo de jogo, atributos de liderança, caráter e integridade, que foram fundamentais para a decisão de lhe pedir para liderar a próxima fase da jornada do Chelsea". O treinador comentou o acerto e revelou os objetivos para o time. "Queremos construir uma equipe capaz de competir consistentemente no mais alto nível e lutar por títulos". "Há muito talento no elenco e um enorme potencial neste clube. Será uma grande honra liderá-lo. Agora, o foco é no trabalho árduo, na construção da cultura certa e na conquista de troféus". Xabi Alonso tem 44 anos e seu grande trabalho fora das quatro linhas foi à frente do Bayer Leverkusen. No clube da Alemanha conseguiu derrubar a hegemonia do Bayern de Munique na Bundesliga e também conquistou a Copa da Alemanha e a Supercopa. Pela equipe foram 140 partidas, 88 vitórias e apenas 19 derrotas. O Chelsea não viveu grande temporada e teve dois treinadores demitidos: Enzo Maresca e Liam Rosenior. A equipe tem mais dois jogos pela Premier League e precisa da vitória nos duelos para manter as chances de classificação para Europa League ou Conference League. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Xabi Alonso Chelsea Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Brasileirão: Remo visita a Chapecoense-SC em duelo direto contra o rebaixamento Partida, válida pela 16ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (17), na Arena Condá 17.05.26 9h00 Mais esportes Pesquisa aponta 'boom' na procura pela pratica da corrida de rua nos últimos anos Em meio a rotina, grupos de Belém vivem a expectativa pela disputa da 17ª edição da Corrida do Sal em julho 17.05.26 8h00 mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE A Santos x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/05) pelo Brasileirão Santos e Coritiba se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 17.05.26 10h00 Futebol Com ou sem Neymar: convocação da Seleção Brasileira divide opiniões Grupo Liberal prepara cobertura especial, direto do Rio de Janeiro, para o anúncio dos 26 jogadores nesta segunda-feira, 18. 17.05.26 8h00 futebol Brasileirão: Remo visita a Chapecoense-SC em duelo direto contra o rebaixamento Partida, válida pela 16ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (17), na Arena Condá 17.05.26 9h00 Mais esportes Pesquisa aponta 'boom' na procura pela pratica da corrida de rua nos últimos anos Em meio a rotina, grupos de Belém vivem a expectativa pela disputa da 17ª edição da Corrida do Sal em julho 17.05.26 8h00