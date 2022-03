Castanhal x Vitória: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/03) pela Copa do Brasil

As equipes Castanhal e Vitória disputam nesta quinta-feira (03/03), partida válida pela Copa do Brasil 2022. A partida está programada para começar às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio da Curuzu, em Belém, capital do Pará. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Castanhal x Vitória?

A partida Castanhal x Vitória pode ser assistida pelo portal GE (www.ge.globo.com)

Como Castanhal x Vitória chegam para o jogo?

Será a primeira vez que as equipes se enfrentam na história. Essa é a terceira vez que o Castanhal participa do torneio nacional. Já o Vitória, é recordista em participações na Copa do Brasil, agora com 33 presenças em 34 edições já realizadas.

FICHA TÉCNICA

Castanhal x Vitória

Copa do Brasil

Local: Estádio da Curuzu, em Belém, capital do Pará.

Data/Horário: 03 de março de 2022, 20h30

Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Castanhal: Axel Lopes; Daelson, Dedé, Gustavo e Maia; Ricardo Capanema, Samuel e Fazendinha; Ruan, Pecel e Leandro Cearense. TÉCNICO: Robson Melo

Vitória: Lucas Arcanjo; Alemão, Alisson Cassiano, Ewerton Páscoa e Vicente; João Pedro, Eduardo e Jadson; Roberto, Luidy e Erik. TÉCNICO: Dado Cavalcanti

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)