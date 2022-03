Nova Venécia x Ferroviário: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (03/03) pela Copa do Brasil

As equipes Nova Venécia e Ferroviário disputam nesta quinta-feira (03/03), partida válida pela Copa do Brasil 2022. A partida está programada para começar às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Zenor Pedrosa, Espírito Santo. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Nova Venécia x Ferroviário?

A partida Nova Venécia x Ferroviário pode ser assistida pelo Youtube

Como Nova Venécia x Ferroviário chegam para o jogo?

O Nova Venécia busca surpreender e fazer história dentro de casa. É a primeira partida de nível nacional da equipe. Já o Ferroviário, está invicto na temporada.

FICHA TÉCNICA

Nova Venécia x Ferroviário

Copa do Brasil

Local: Estádio Zenor Pedrosa, Espírito Santo

Data/Horário: 03 de março de 2022, 15h30

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Nova Venécia: Harrison, Ian Rodrigues (Ayrton), Lucas Tavares, Max Miller, Jairo; Liniker, Thomas, Carlos Vitor, Dodô; Gabriel Beck (João Bonani) e Patrick. TÉCNICO: Cássio Barros

Ferroviário: Jonathan, Roni, Vitão, Eder, Madson, Gabriel Silva, Valderrama, Mauri, Dudu, Wandson, Edson Cariús. TÉCNICO: Paulinho Kobayashi

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)