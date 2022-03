Real Bétis x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (03/03) pela Copa do Rei

As equipes Real Bétis e Rayo Vallecano disputam nesta quinta-feira (03/03), partida válida pela Copa do Rei 2022. A partida está programada para começar às 17h (horário de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, Espanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Real Bétis x Rayo Vallecano?

A partida Real Bétis x Rayo Vallecano pode ser assistida pelo streaming Star + e canal ESPN 2

Como Real Bétis x Rayo Vallecano chegam para o jogo?

A partida é válida pela semifinal do campeonato. O Bétis busca um lugar na decisão da Copa do Rei da Espanha, algo que não acontece desde a temporada 2004/2005. Já o Rayo, tenta retomar o fôlego na competição e reverter a derrota por 2 a 1 no jogo de ida.

FICHA TÉCNICA

Real Bétis x Rayo Vallecano

Copa do Rei

Local: Estádio Benito Villamarín, Espanha

Data/Horário: 03 de março de 2022, 17h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Bétis: Rui Silva, Youssouf Sabaly, Marc Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno, Guido Rodríguez, William Carvalho, Sergio Canales, Nabil Fekir, Juanmi, Borja Iglesia. TÉCNICO: Manuel Pellegrini

Rayo Vallecano: Luca Zidane, Ivan Balliu, Mario Suárez, Alejandro Catena, Fran García, Santi Comesaña, Ismaila Ciss, Bebé, Óscar Trejo, Álvaro García, Sergi Guardiola TÉCNICO: Andoni Iraola

