Everton x Boreham Wood: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (03/03) pela Copa da Inglaterra

As equipes Everton e Boreham Wood disputam nesta quinta-feira (03/03), partida válida pela Copa da Inglaterra 2022. A partida está programada para começar às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Goodison Park, em Liverpool, Inglaterra. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Everton x Boreham Wood?

A partida Everton x Boreham Wood pode ser assistida pelo streaming Star + e canal ESPN 4

Como Everton x Boreham Wood chegam para o jogo?

Pela primeira divisão do Campeonato Inglês, a equipe do Everton aparece em 17º lugar com 22 pontos e corre o risco de ser rebaixado. Já o Boreham, está naquinta divisão do futebol inglês, em quarto lugar com 56 pontos.

FICHA TÉCNICA

Everton x Boreham Wood

Copa da Inglaterra

Local: Estádio Goodison Park, em Liverpool, Inglaterra

Data/Horário: 03 de março de 2022, 17h15

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Everton: Pickford; Branthwaite, Mykolenko, Holgate, Patterson; Doucoré, André Gomes, Iwobi, Gray; Townsend, Rondón. TÉCNICO: Frank Lampard

Boreham Wood: Ashby-Hammond; Will Evans, Stevens, David Stephens; Rees, Smith, Raymond, Ricketts, Mendy; Boden, Marsh. TÉCNICO: Luke Garrard

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)