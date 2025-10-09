Casemiro é sincero ao falar sobre Copa do Mundo e vê seleção 'um pouco atrás das concorrentes' Estadão Conteúdo 09.10.25 8h38 Líder da seleção brasileira e nome de confiança do técnico Carlo Ancelotti, o volante Casemiro mostrou muita sinceridade nesta quinta-feira ao responder como a equipe nacional está neste momento pensando já na Copa do Mundo de 2026. O capitão admitiu que o time está "um pouco atrás" das concorrentes por causa do ciclo tumultuado, com muitas mudanças de treinadores. Enquanto muitos companheiros mostram confiança para a competição de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, Casemiro optou por manter os pés no chão e a humildade. Sem, claro, tirar o mérito do Brasil, que costuma chegar forte. "Nós estamos um pouco atrás se for comparar o ciclo, né. O treinador (Ancelotti) está há três meses, trabalhou com a gente 20, 30 dias, não sei. Então é claro, inevitável, e nós temos de ser sinceros que estamos um pouco atrás", admitiu. Nada, porém, de desacreditar no Brasil, longe disso. "Mas aqui se trata da seleção brasileira, com qualidade, jogadores de alto nível, dos maiores clubes da Europa... Claro que a adaptação é sempre mais rápida quando você tem jogadores de alto nível e nunca deve-se deixar de lado a qualidade da seleção", seguiu. "Até a Copa do Mundo, teremos 40, 50 dias com o mister e a adaptação tem de ser o quanto antes. O mais desafiante é voltar essa sintonia, essa conexão." Casemiro aproveitou para exaltar os amistoso contra Coreia do Sul, nesta sexta-feira, e Japão, na terça, rivais já garantidos no Mundial de 2026. Em sua avaliação, serão testes importantes para a seleção brasileira avaliar seu nível de jogo restando menos de um ano para a Copa. "É muito importante diversificar a dinâmica de adversário. Com todo o respeito a outras seleções, Coreia do Sul e Japão são as principais (da Ásia). Estamos jogando contra seleções de alto nível e é importante para conhecer a escola, saber o nível em que estão e ver como está o adversário", disse. "É importantíssimo diversificar, se tratando de Copa do Mundo, serão muitos rivais e você não sabe quem vai enfrentar." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasielira Casemiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Remo, Athletico-PR é o segundo melhor mandante da Série B; veja números Furacão encara o Remo em Belém pela Série B. Leão Azul busca se aproximar do G4 08.10.25 19h37 PARA COLAR NO G4! Remo terá Marcelo Rangel e Pedro Rocha contra o Athletico-PR; veja todos os relacionados Goleiro Marcelo Rangel e atacante Pedro Rocha estão aptos para o jogo diante do Athletico-PR 08.10.25 17h34 SÉRIE B Paysandu precisa de campanha quase perfeita para evitar rebaixamento na Série B Derrota para o Botafogo-SP deixa Papão mais distante da zona de segurança e pressiona o time para o Re-Pa. 08.10.25 17h03 Futebol Clube do Remo disputa Brasileiro Interclubes de Barcos Longos no Rio de Janeiro A delegação azulina contará com seis atletas e o clube irá participar de seis provas na competição. 08.10.25 16h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00 Campeonato Brasileiro Mirassol vence Fluminense, volta ao G-4 e festeja permanência no Brasileirão em 2026 Com o resultado, o Mirassol foi aos 46 pontos e segue na quarta colocação, na frente do Botafogo, quinto 08.10.25 23h22