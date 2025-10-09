Ancelotti prioriza mentalidade campeã na seleção: 'Atitude é superior à estratégia' Estadão Conteúdo 09.10.25 9h08 Carlo Ancelotti está moldando uma seleção brasileira com base em mérito e comprometimento. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, antes do amistoso com a Coreia do Sul desta sexta, em Seul, o técnico deixou claro que desempenho e postura serão decisivos nas convocações, acima de qualquer nome consagrado. O italiano adiantou mudanças no gol e indicou que não vai se prender apenas aos atletas que treinou anteriormente no Real Madrid. "Amanhã vamos começar o jogo com Bento e no próximo jogo, Hugo Souza", revelou, indicando que fará um rodízio entre os goleiros durante os amistosos. A escalação contra a Coreia do Sul, segundo ele, será definida com base no desempenho do último jogo contra o Chile, em que o Brasil venceu por 3 a 0 no Maracanã. Além da troca no gol, o técnico ressaltou que sua base de confiança vai além dos jogadores que comandou na Europa. "A base que a seleção tem é ampla, não somente os que jogaram comigo no Real", afirmou, afastando a possibilidade de preferência por nomes como Vinícius Júnior, Rodrygo ou Éder Militão, que estiveram sob seu comando no clube espanhol. Ancelotti também destacou que o principal critério para estar na Copa do Mundo com a seleção será o comprometimento com a equipe. "Não quero jogadores que estejam na Copa para serem os melhores do mundo, e sim para serem campeões", disse. Ao ser questionado sobre estratégias de jogo, Ancelotti afirmou que a atitude em campo pode ser transformada mais rapidamente do que o plano tático. "A atitude dos jogadores em campo não necessita muito tempo para mudar, e isso é superior à estratégia", afirmou. O Brasil enfrenta a Coreia na sexta-feira, em Seul, às 8h (horário de Brasília). A seleção volta a campo dia 14 para encarar o Japão, em Tóquio, às 7h30 (de Brasília). A última Data Fifa de 2025 será em novembro, quando os comandados de Carlo Ancelotti jogam contra Senegal e Tunísia em Londres e em Paris, respectivamente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Carlo Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Remo, Athletico-PR é o segundo melhor mandante da Série B; veja números Furacão encara o Remo em Belém pela Série B. Leão Azul busca se aproximar do G4 08.10.25 19h37 PARA COLAR NO G4! Remo terá Marcelo Rangel e Pedro Rocha contra o Athletico-PR; veja todos os relacionados Goleiro Marcelo Rangel e atacante Pedro Rocha estão aptos para o jogo diante do Athletico-PR 08.10.25 17h34 SÉRIE B Paysandu precisa de campanha quase perfeita para evitar rebaixamento na Série B Derrota para o Botafogo-SP deixa Papão mais distante da zona de segurança e pressiona o time para o Re-Pa. 08.10.25 17h03 Futebol Clube do Remo disputa Brasileiro Interclubes de Barcos Longos no Rio de Janeiro A delegação azulina contará com seis atletas e o clube irá participar de seis provas na competição. 08.10.25 16h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00 Campeonato Brasileiro Mirassol vence Fluminense, volta ao G-4 e festeja permanência no Brasileirão em 2026 Com o resultado, o Mirassol foi aos 46 pontos e segue na quarta colocação, na frente do Botafogo, quinto 08.10.25 23h22