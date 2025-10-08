John celebra chegada à seleção e não esconde a felicidade: 'Um sonho sendo realizado' Estadão Conteúdo 08.10.25 9h08 Novato na seleção brasileira e convocado de última hora após Ederson, do Fenerbahçe, se machucar, o goleiro John sabe que está em desvantagem na luta por vaga à Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. Mas prefere viver o presente, mostra-se agradecido pela oportunidade de defender as cores do Brasil e revela surpresa com o chamado de Carlo Ancelotti: 'A ficha está caindo'. Atualmente defendendo as cores do Nottingham Forest, da Inglaterra, John ficou em evidência com a grande campanha do Botafogo na temporada passada e muitos torcedores já cobravam sua convocação desde 2024. "Estou muito feliz, agradeço muito a Deus. A ficha está caindo aos pouquinhos, era um sonho estar aqui e hoje está sendo realizado", afirmou, em coletiva nesta quarta-feira. "Está sendo tudo um sonho estar aqui na seleção, com grandes profissionais como Taffarel e Ancelotti. São grandes figuras para a seleção, então estar aqui para mim não tem preço. Estou muito feliz, contente". Mesmo atrás de Bento e Hugo Souza, John não desanima e quer aproveitar a chance da melhor maneira possível. As recentes contusões de Alisson e Ederson podem abrir brechas na seleção menos de um ano da Copa e a meta é mostrar serviço. "Vou encarar todos os dias com uma oportunidade. Só de estar aqui já é uma grande oportunidade. Nos treinos e no dia a dia, vou dar o meu melhor. Vão ser dois jogos difíceis (contra Coreia do Sul e Japão). Tenho certeza de que vamos fazer grandes jogos e espero ajudar da melhor forma possível", disse. Revelado pelo Santos, John praticamente não jogou. Foram algumas negociações até se firmar e se destacar. Ele ressalta esse momento e garante estar pronto para o que vier pela frente. "Sempre sonhei com esses momentos de títulos, seleção brasileira, de jogar na Europa... Foram momentos difíceis. No Santos, ainda tive um período de adaptação ao profissional, fiquei um bom tempo sem jogar e perdi uma Libertadores. Depois fui para o Inter, joguei na Espanha e voltei (ao Brasil) para o Botafogo, onde fui muito feliz e conquistei grandes títulos. Tudo que vem acontecendo na minha vida é um sonho", avaliou. "Amadureci muito. Foram momentos difíceis, onde tive que me apegar à minha família, à minha mulher e aos meus filhos. Amadureci como ser humano, pai, homem. Como atleta profissional, evoluí bastante, me dedicando e trabalhando cada vez mais, entendendo os momentos e o processo. Tudo serviu de grande aprendizado para mim." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Coreia do Sul Japão John COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol 'Não dá para jogar a toalha', diz Márcio Fernandes após derrota do Paysandu na Série B Time bicolor perdeu para o Botafogo-SP e está cada vez mais preso na lanterna do campeonato, mas técnico mantém esperança de reação 08.10.25 9h02 TÁ MAL! Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante 07.10.25 23h35 SÉRIE B Remo pode ter retorno de Pedro Rocha e faz testes em Marcelo Rangel para enfrentar o Athletico-PR Médico do Remo, Jean Klay, detalhou a situação dos jogadores e informou que testes serão realizados para saber se Pedro Rocha e Marcelo Rangel poderão enfrentar o CAP 07.10.25 20h31 DENUNCIAS Paysandu publica nota de solidariedade à família Couceiro após denúncia de ex-diretor Clube repudiou as acusações feitas por Fred Carvalho e afirmou colaborar com medidas judiciais cabíveis. 07.10.25 17h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES TÁ CHEGANDO A HORA... Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo 08.10.25 0h00 Futebol André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública 08.10.25 7h00 TÁ MAL! Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante 07.10.25 23h35 PAPÃO Bryan Borges admite falhas e desabafa após derrota: 'Faltou tudo no segundo tempo' Em entrevista após o jogo, o jogador foi direto ao avaliar o desempenho da equipe, especialmente na etapa final, quando o time acabou sofrendo o gol que definiu o placar 08.10.25 1h07