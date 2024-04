Campeonato Brasileiro 2024: Confira as disputas e datas das primeiras rodadas

Foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na madrugada desta quinta-feira (04), os detalhes das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro 2024. O campeonato estreia no dia 13 de abril, com as nove primeiras rodadas da competição.

Inicialmente, dois jogos simultâneos abrem a série de jogos na 1ª rodada do torneio. O Internacional recebe o Bahia no Beira-Rio, enquanto Criciúma e Juventude se enfrentam no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma. Ambas partidas serão disputadas às 18h30 (horário de Brasília).

Ainda no final de semana, seis compromissos completam a rodada. Entre eles o duelo de campeões entre o Vitória e o Palmeiras, no domingo (14), no Barradão, às 18h30 (horário de Brasília). Atual campeão da série A, o Verdão luta para manter a posição diante do Leão, que conquistou o título da série B da última temporada e o acesso à primeira divisão.

Confira as cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro

Jogos da 1° rodada

13/04 – sábado – 18h30 – Internacional x Bahia

13/04 – sábado – 18h30 – Criciúma x Juventude

13/04 – sábado – 21h – Fluminense x Red Bull Bragantino

13/04 – sábado – 21h – São Paulo x Fortaleza

14/04 – domingo – 16h – Atlético-GO x Flamengo

14/04 – domingo – 16h – Vasco x Grêmio

14/04 – domingo – 16h – Corinthians x Atlético-MG

14/04 – domingo – 16h – Athletico x Cuiabá

14/04 – domingo – 17h – Cruzeiro x Botafogo

14/04 – domingo – 18h30 – Vitória x Palmeiras

Jogos da 2ª rodada

16/04 – terça-feira – 21h30 – Bahia x Fluminense

17/04 – quarta-feira – 19h – Grêmio x Athletico

17/04 – quarta-feira – 19h – Atlético-MG x Criciúma

17/04 – quarta-feira – 19h – Red Bull Bragantino x Vasco

17/04 – quarta-feira – 20h – Fortaleza x Cruzeiro

17/04 – quarta-feira – 20h – Juventude x Corinthians

17/04 – quarta-feira – 21h30 – Palmeiras x Internacional

17/04 – quarta-feira – 21h30 – Flamengo x São Paulo

18/04 – quinta-feira – 21h30 – Botafogo x Atlético-GO

A definir – Cuiabá x Vitória

Jogos da 3ª rodada

20/04 – sábado – 16h – Fluminense x Vasco

20/04 – sábado – 18h30 – Grêmio x Cuiabá

20/04 – sábado – 18h30 – Red Bull Bragantino x Corinthians

20/04 – sábado – 21h – Atlético-MG x Cruzeiro

21/04 – domingo – 16h – Vitória x Bahia

21/04 – domingo – 16h – Palmeiras x Flamengo

21/04 – domingo – 16h – Athletico x Internacional

21/04 – domingo – 18h30 – Botafogo x Juventude

21/04 – domingo – 18h30 – Atlético-GO x São Paulo

A definir – Criciúma x Fortaleza

Jogos da 4° rodada

27/04 – sábado – 16h – Vasco x Criciúma

27/04 – sábado – 18h30 – Cuiabá x Atlético-MG

27/04 – sábado – 21h – Bahia x Grêmio

28/04 – domingo – 11h – Flamengo x Botafogo

28/04 – domingo – 16h – Cruzeiro x Vitória

28/04 – domingo – 16h – Corinthians x Fluminense

28/04 – domingo – 18h30 – Fortaleza x Red Bull Bragantino

28/04 – domingo – 18h30 – Juventude x Athletico

28/04 – domingo – 20h – Internacional x Atlético-GO

29/04 – segunda-feira – 20h – São Paulo x Palmeiras

Jogos da 5ª rodada

04/05 – sábado – 16h – Corinthians x Fortaleza

04/05 – sábado – 16h – Fluminense x Atlético-MG

04/05 – sábado – 18h30 – Red Bull Bragantino x Flamengo

04/05 – sábado – 21h – Cruzeiro x Internacional

05/05 – domingo – 16h – Grêmio x Criciúma

05/05 – domingo – 16h – Vitória x São Paulo

05/05 – domingo – 16h – Athletico x Vasco

05/05 – domingo – 18h30 – Botafogo x Bahia

05/05 – domingo – 18h30 – Cuiabá x Palmeiras

06/05 – segunda-feira – 20h – Juventude x Atlético-GO

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)