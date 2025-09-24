Camisa bicolor em homenagem ao Oktoberfest gera polêmica: 'A mais feia da história'

O clube de futebol Indy Eleven lançou uma nova edição de seu uniforme, nos Estados Unidos. As peças, feitas em homenagem ao tradicional festival de cerveja Oktoberfest, realizado anualmente no estado da Baviera, na Alemanha, recebeu críticas tanto dos modelos quanto dos amantes do futebol, que massacraram o design.

Saiba como é a camisa polêmica do Indy Eleven

O design da camisa viralizou por ser uma réplica direta da roupa utilizada pelos participantes da Oktoberfest, com a estampa de uma bermuda com suspensório e blusa xadrez. A peça de vestuário funde a parte superior e a inferior em um único elemento, diferentemente da roupa original. Na visão do público, a camisa se tornou uma versão barata da vestimenta tradicional.

O Oktoberfest ocorre em solo alemão, mas conta com eventos itinerantes, inclusive no Brasil. A principal celebração da cultura alemã no país ocorre em Blumenau, em Santa Catarina, sendo a segunda maior do mundo. O evento anual atrai milhares de pessoas com muita cerveja, gastronomia típica, música e danças folclóricas. Além de Blumenau, outras cidades como Santa Cruz do Sul, São Paulo, Curitiba e Gramado também realizam suas próprias festas, mantendo viva a tradição germânica no país.

Já nos EUA, o Oktoberfest será no Carroll Stadium, casa do Indy Eleven. O clube vai celebrar a cultura do festival durante uma partida da USL Championship contra o FC Tulsa, no próximo sábado (27).

Reações nas redes sociais

