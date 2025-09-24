Camisa bicolor em homenagem ao Oktoberfest gera polêmica: 'A mais feia da história' Novo unifome alviceleste viralizou nas redes sociais após ser comparado a uma 'versão barata' da tradicional roupa alemã Jennifer Feitosa 24.09.25 16h24 Camisa polêmica do Indy Eleven (Instagram @indyeleven) O clube de futebol Indy Eleven lançou uma nova edição de seu uniforme, nos Estados Unidos. As peças, feitas em homenagem ao tradicional festival de cerveja Oktoberfest, realizado anualmente no estado da Baviera, na Alemanha, recebeu críticas tanto dos modelos quanto dos amantes do futebol, que massacraram o design. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Saiba como é a camisa polêmica do Indy Eleven O design da camisa viralizou por ser uma réplica direta da roupa utilizada pelos participantes da Oktoberfest, com a estampa de uma bermuda com suspensório e blusa xadrez. A peça de vestuário funde a parte superior e a inferior em um único elemento, diferentemente da roupa original. Na visão do público, a camisa se tornou uma versão barata da vestimenta tradicional. VEJA MAIS Vocalista do Nosso Tom presenteia Diogo Nogueira com camisa do Paysandu Na postagem que fez, Júlio Cezar enfatiza o carinho que o saudoso João Nogueira, pai de Diogo, tinha pelo Paysandu Círio 2025: camisa da Tuna Luso é eleita a mais bonita em enquete no Instagram de O Liberal Neste ano, Tuna, Remo, Paysandu e Vasco lançaram mantos em celebração ao Círio de Nazaré Em poucas horas, camisa do Vasco em homenagem ao Círio de Nazaré esgota em Belém Camisa oficial do Vasco em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré foi sucesso de vendas. Lote extra é aguardado pela Diretoria da festa, mas sem prazo de chegada O Oktoberfest ocorre em solo alemão, mas conta com eventos itinerantes, inclusive no Brasil. A principal celebração da cultura alemã no país ocorre em Blumenau, em Santa Catarina, sendo a segunda maior do mundo. O evento anual atrai milhares de pessoas com muita cerveja, gastronomia típica, música e danças folclóricas.

Além de Blumenau, outras cidades como Santa Cruz do Sul, São Paulo, Curitiba e Gramado também realizam suas próprias festas, mantendo viva a tradição germânica no país. Já nos EUA, o Oktoberfest será no Carroll Stadium, casa do Indy Eleven. O clube vai celebrar a cultura do festival durante uma partida da USL Championship contra o FC Tulsa, no próximo sábado (27). Reações nas redes sociais 