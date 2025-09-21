Vocalista do Nosso Tom presenteia Diogo Nogueira com camisa do Paysandu

O cantor Júlio Cezar, vocalista do grupo paraense Nosso Tom, entregou neste domingo (13) uma camisa do Paysandu ao artista carioca Diogo Nogueira. O momento foi compartilhado por Júlio em sua conta no Instagram.

“Receber este artista incrível em mais uma resenha do NT foi algo muito especial, valeu @diogonogueira_oficial”, escreveu o músico. Ele destacou ainda que fez questão de presentear o convidado com o uniforme do clube alviceleste. “Amor só é amor quando nos mantemos ao lado nos momentos difíceis”, publicou Júlio Cezar.

Motivo do presente

Segundo o vocalista, a entrega já havia sido prometida anteriormente, especialmente pela ligação da família Nogueira com o Paysandu. Ele explicou que o pai de Diogo, o sambista João Nogueira, tinha carinho pelo clube por causa de uma amizade com o ex-jogador Bigú, que defendeu o time bicolor.

O grupo Nosso Tom, referência do samba em Belém, celebra em 2025 seus 25 anos de carreira.