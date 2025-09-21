Vocalista do Nosso Tom presenteia Diogo Nogueira com camisa do Paysandu Na postagem que fez, Júlio Cezar enfatiza o carinho que o saudoso João Nogueira, pai de Diogo, tinha pelo Paysandu Eduardo Rocha 21.09.25 12h08 Os dois se encontraram neste sábado, 20, em Belém (Foto: reprodução/Instagram/@nossotomoficial) O cantor Júlio Cezar, vocalista do grupo paraense Nosso Tom, entregou neste domingo (13) uma camisa do Paysandu ao artista carioca Diogo Nogueira. O momento foi compartilhado por Júlio em sua conta no Instagram. “Receber este artista incrível em mais uma resenha do NT foi algo muito especial, valeu @diogonogueira_oficial”, escreveu o músico. Ele destacou ainda que fez questão de presentear o convidado com o uniforme do clube alviceleste. “Amor só é amor quando nos mantemos ao lado nos momentos difíceis”, publicou Júlio Cezar. VEJA MAIS Camisa do Círio 2025 do Paysandu: veja fotos do novo modelo Clube manteve tradição no design e destacou a devoção da torcida a Nossa Senhora de Nazaré Vídeo: jornalista da Globo diz que irá pintar desenho com as cores da camisa do Paysandu Renata Silveira compartilhou com os fãs do Instagram seu mais novo hobby Motivo do presente Segundo o vocalista, a entrega já havia sido prometida anteriormente, especialmente pela ligação da família Nogueira com o Paysandu. Ele explicou que o pai de Diogo, o sambista João Nogueira, tinha carinho pelo clube por causa de uma amizade com o ex-jogador Bigú, que defendeu o time bicolor. O grupo Nosso Tom, referência do samba em Belém, celebra em 2025 seus 25 anos de carreira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Julio Cesar cantor julio cezar Diogo Nogueira joão nogueira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Dados Estudo aponta aumento da violência contra mulher em dia de futebol; Pará segue tendência No estado, tema ainda possui dados concretos, mas relatos indicam que o cenário não difere de outras capitais, diz promotora 21.09.25 8h00 Futebol Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão. 21.09.25 7h00 FUTEBOL Técnico do Paysandu comenta derrota para o Goiás e lamenta gols perdidos: 'Faltou converter' Márcio Fernandes comandou o Paysandu em duas partidas e nesta Série B e ainda não venceu 20.09.25 20h52 Futebol Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário 20.09.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PÓS-JOGO Técnico do Remo admite fragilidade em casa e pede calma após derrota no Baenão O Clube do Remo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste sábado (20/9), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 20.09.25 23h43 FUTEBOL Remo: Preço do ingresso na volta ao Baenão não agrada e torcedor diz: 'virou artigo de luxo' Remo cobrou R$80 no valor do ingresso , maior preço já estipulado pela diretoria nesta Série B, ultrapassando até mesmo o clássico Re-Pa 21.09.25 7h30 Futebol Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão. 21.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (21/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 21.09.25 7h00