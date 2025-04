Vídeo: jornalista da Globo diz que irá pintar desenho com as cores da camisa do Paysandu

A jornalista e narradora da TV Globo, Renata Silveira, compartilhou no Instagram seu novo hobby: pintar no caderno de desenho da Bobbie Goods. No entanto, o que mais chamou a atenção dos fãs foi o direcionamento que Renata deu às suas pinturas, comentando que irá desenhar camisas de times brasileiros de futebol nas imagens, entre eles, o Paysandu.

"Fui influenciada pela internet e vou adaptar para meu nicho, que é o futebol. Vou fazer uma página para cada time de futebol. Por exemplo, aqui o Bobbie Goods vai ser torcedor do Paysandu. Vou pintar tudo com as cores do Paysandu", disse a jornalista.

O que é Bobbie Goods?

Bobbie Goods é uma marca criada pela ilustradora e designer Abbie "Bobbie" Goveia, originária do sul da Califórnia. A marca é reconhecida por oferecer livros de colorir para adultos com ilustrações que proporcionam uma experiência artística e terapêutica. As ilustrações de Bobbie refletem seu amor pela natureza e uma reconfortante nostalgia, com o objetivo de inspirar nas pessoas a sensação de conexão e encantamento ao pegarem papel e caneta. ​

Recentemente, os livros de colorir Bobbie Goods ganharam popularidade no TikTok, onde usuários compartilham seus projetos de pintura, celebrando cada detalhe colorido e criando uma verdadeira febre. A marca também oferece outros produtos, como ecobags, adesivos e itens de papelaria que retratam animaizinhos e criaturinhas fofas em diversas aventuras e situações do dia a dia. ​