O Liberal chevron right Esportes chevron right

Cametá lança camisa em homenagem ao Círio de Nazaré

Modelo faz referência à tradição religiosa e traz elementos da festividade no design

Iury Costa
fonte

O Mapará se une a Remo, Paysandu e Tuna Luso na tradição de lançar uniformes especiais em homenagem ao Círio de Nazaré. (Foto: Reprodução/redes sociais)

O Cametá Sport Club apresentou nesta segunda-feira (1º) a nova camisa oficial em homenagem ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré. O uniforme celebra a maior manifestação religiosa do Pará e estará disponível para os torcedores nos próximos dias.

O modelo é predominantemente em tom dourado claro e traz a imagem de Nossa Senhora de Nazaré estampada na parte frontal. Nas mangas e na barra da camisa, aparece a inscrição “Círio de Nazaré”, remetendo à corda da procissão. O escudo do clube está posicionado no lado esquerdo do peito, enquanto a parte de trás exibe uma representação artística da imagem da padroeira dos paraenses.

O Mapará se une a Remo, Paysandu e Tuna Luso na tradição de lançar uniformes especiais em homenagem ao Círio de Nazaré, celebrado anualmente no segundo domingo de outubro. Em 2025, a festividade chegará à sua 233ª edição, considerada a maior manifestação religiosa da Amazônia, que reúne cerca de 2 milhões de fiéis e romeiros nas ruas de Belém.

image Vasco será o primeiro clube de fora do Pará a lançar camisa em homenagem ao Círio de Nazaré
A reportagem de O Liberal confirmou a informação junto à Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), órgão responsável pelos eventos culturais ligados à procissão, que informou que foi procurada pelo clube carioca no início do ano

Além dos clubes paraenses, outro destaque será o Vasco da Gama, que no próximo dia 16 apresentará a sua camisa alusiva ao Círio. O time carioca fará história ao se tornar a primeira equipe de fora do Pará a homenagear Nossa Senhora de Nazaré por meio de um uniforme oficial.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)

.
