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Brasil vence Croácia e reage antes de convocação para a Copa do Mundo

Seleção brasileira supera derrota anterior, faz 3 a 1 em Orlando e encerra Data Fifa com sinais de evolução

Hannah Franco
fonte

Danilo, do Brasil, comemora o seu gol na partida amistosa contra a Croácia. (ANDRÉ DURÃO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO)

Cinco dias após a derrota para a França, a Seleção Brasileira voltou a campo nesta terça-feira (31) e venceu a Croácia por 3 a 1, no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. O amistoso marcou o último compromisso da equipe antes da convocação final para a Copa do Mundo.

A vitória trouxe sinais de reação após o resultado negativo anterior e aliviou a pressão sobre o time comandado por Carlo Ancelotti. A Seleção Brasileira teve maior volume de jogo na etapa inicial e criou as principais chances da partida. Apesar da dificuldade para furar a defesa croata, o gol saiu nos minutos finais do primeiro tempo.

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Após jogada iniciada por Matheus Cunha e Vinicius Jr., Danilo aproveitou dentro da área e marcou o primeiro gol da equipe brasileira. No segundo tempo, o Brasil apresentou queda de desempenho e encontrou dificuldades para manter o ritmo. A Croácia aproveitou um contra-ataque nos minutos finais e empatou a partida, explorando falha na saída de bola da equipe brasileira.

O técnico Carlo Ancelotti aproveitou a etapa para testar mudanças na equipe, com a entrada de jogadores como Endrick, Martinelli e Igor Thiago.

A reação brasileira veio logo após o empate. Endrick sofreu pênalti, convertido por Igor Thiago, que marcou seu primeiro gol pela seleção principal. Já nos acréscimos, o próprio Endrick iniciou contra-ataque e serviu Gabriel Martinelli, que finalizou cruzado para marcar o terceiro gol e garantir a vitória por 3 a 1.

Resultado encerra preparação antes da convocação

Com o resultado, o Brasil fecha a Data Fifa de março e agora aguarda a convocação final para a Copa do Mundo. A lista dos 26 jogadores será anunciada no dia 18 de maio, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Antes do Mundial, a seleção ainda fará amistosos preparatórios contra Panamá e Egito.

Próximos jogos do Brasil

  • Panamá: 31 de maio – amistoso;
  • Egito: 6 de junho – amistoso;
  • Marrocos: 13 de junho – Copa do Mundo.
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