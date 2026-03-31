Brasil vence Croácia e reage antes de convocação para a Copa do Mundo

Cinco dias após a derrota para a França, a Seleção Brasileira voltou a campo nesta terça-feira (31) e venceu a Croácia por 3 a 1, no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. O amistoso marcou o último compromisso da equipe antes da convocação final para a Copa do Mundo.

A vitória trouxe sinais de reação após o resultado negativo anterior e aliviou a pressão sobre o time comandado por Carlo Ancelotti. A Seleção Brasileira teve maior volume de jogo na etapa inicial e criou as principais chances da partida. Apesar da dificuldade para furar a defesa croata, o gol saiu nos minutos finais do primeiro tempo.

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Após jogada iniciada por Matheus Cunha e Vinicius Jr., Danilo aproveitou dentro da área e marcou o primeiro gol da equipe brasileira. No segundo tempo, o Brasil apresentou queda de desempenho e encontrou dificuldades para manter o ritmo. A Croácia aproveitou um contra-ataque nos minutos finais e empatou a partida, explorando falha na saída de bola da equipe brasileira.

O técnico Carlo Ancelotti aproveitou a etapa para testar mudanças na equipe, com a entrada de jogadores como Endrick, Martinelli e Igor Thiago.

A reação brasileira veio logo após o empate. Endrick sofreu pênalti, convertido por Igor Thiago, que marcou seu primeiro gol pela seleção principal. Já nos acréscimos, o próprio Endrick iniciou contra-ataque e serviu Gabriel Martinelli, que finalizou cruzado para marcar o terceiro gol e garantir a vitória por 3 a 1.

Resultado encerra preparação antes da convocação

Com o resultado, o Brasil fecha a Data Fifa de março e agora aguarda a convocação final para a Copa do Mundo. A lista dos 26 jogadores será anunciada no dia 18 de maio, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Antes do Mundial, a seleção ainda fará amistosos preparatórios contra Panamá e Egito.

Próximos jogos do Brasil

Panamá: 31 de maio – amistoso;

31 de maio – amistoso; Egito: 6 de junho – amistoso;

6 de junho – amistoso; Marrocos: 13 de junho – Copa do Mundo.