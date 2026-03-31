Marrocos vence Paraguai com time misto e supera turbulência antes de estreia contra o Brasil O resultado positivo, o primeiro do técnico Mohamed Ouahbi, prolongou uma sequência invicta que já atingiu a marca de 26 partidas Estadão Conteúdo 31.03.26 19h33 Adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo, Marrocos derrotou o Paraguai por 2 a 1 nesta terça-feira, em amistoso realizado no Stade Bollaert-Delelis, em Lens, na França. O resultado positivo, o primeiro do técnico Mohamed Ouahbi, prolongou uma sequência invicta que já atingiu a marca de 26 partidas. Bilal El Khannouss e Neil El Aynaoui foram os autores dos gols da vitória marroquina em território francês. No outro amistoso da Data Fifa de março, a equipe ficou no empate em 1 a 1 com o Equador. Atuando com um time que mesclava titulares e jovens promessas, Marrocos teve dificuldade em criar oportunidades na primeira etapa e balançou as redes apenas no segundo tempo. Na marca de três minutos, Achraf Hakimi cruzou na medida para El Khannouss pegar de primeira e tirar o zero do placar. Pouco tempo depois, a seleção africana ampliou sua vantagem para a alegria da torcida que lotou o estádio em Lens. Aos oito, os marroquinos chegaram em um contra-ataque rápido e Hakimi rolou para El Aynaoui, que mandou para as redes. Antes do apito final, o Paraguai diminuiu a contagem graças a um gol de cabeça de Gustavo Caballero, ex-Santos e hoje no Portsmouth, da Inglaterra, depois de cruzamento de Juan Cáceres. Este foi somente o segundo jogo de Mohamed Ouahbi no comando dos marroquinos, depois de assumir a função de treinador neste mês de março. Ele entrou na vaga deixada por Walid Regragui. RESULTADOS DE OUTROS RIVAIS DA SELEÇÃO BRASILEIRA NA COPA DO MUNDO Outro adversário do Brasil na Copa que entrou em campo nesta terça foi o Haiti. Jogando no Canadá, o país da América Central buscou o empate contra a Islândia por 1 a 1. Já a Escócia, rival do time de Carlo Ancelotti na terceira rodada da fase de grupos da competição, foi superada pela Costa do Marfim por 1 a 0, em Liverpool. Nicolas Pepé anotou o gol da vitória dos marfinenses. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Marrocos Haiti Escócia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo: David Braga é apresentado, projeta jogo contra o Santos e cita Neymar: 'diferenciado' Meia destaca adaptação em Belém, carinho da torcida e comenta jogo com Neymar na Vila Belmiro 31.03.26 18h22 Futebol Remo se posiciona sobre buraco e placa no muro do Baenão; veja a nota do clube Um buraco no muro do Baenão fez com que vários torcedores questionassem melhorias no estádio, que vai receber jogo da Série A do Brasileirão 31.03.26 16h04 VARIEDADES Saiba quem é a atleta russa que ficou de costas no hino da Ucrânia em competição O episódio durante a execução do hino ucraniano aconteceu no pódio da prova do arco 31.03.26 14h48 FUTEBOL Relembre a última vez em que o Remo enfrentou o Santos; assista Equipes voltam a se enfrentar após 16 anos; último duelo teve vitória santista por 4 a 0 na Copa do Brasil 31.03.26 14h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (31/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Norte, Liga das Nações, Eliminatórias da Copa, Campeonato Brasileiro Série B e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 31.03.26 7h00 JOGO AMISTOSO Brasil x Croácia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (31/03) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção croata; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 31.03.26 18h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Bósnia x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/03) pelas eliminatórias da Copa Bósnia-Herzegovina e Itália jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 31.03.26 15h25 QUEM FICA E QUEM SAI Executivo detalha situações de Freitas, Panagiotis, Catarozzi, Carlinhos e Diego Hernández no Remo Clube esclarece ausência de jogadores, recuo em negociação por Carlinhos e estratégia cautelosa com uruguaio 30.03.26 20h10