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'Quem não acompanha futebol, pede o Neymar na Copa', diz ex-jogador da seleção

Para ele, o grupo atual representa o que há de disponível no momento, e os pedidos por Neymar passam por uma visão desconectada da realidade recente do jogador

Estadão Conteúdo
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Com Neymar, a Seleção Brasileira jogou em Belém em 2023, ano da última convocação do jogador (Igor Mota / O Liberal)

O nome de Neymar voltou a ser entoado pela torcida brasileira durante a derrota por 2 a 1 para a França, na última quinta-feira, 26, em amistoso disputado no Gillette Stadium. A manifestação reacendeu o debate sobre um possível retorno do atacante à seleção, mas não encontra apoio de Dodô, ex-jogador do Brasil e atualmente comentarista.

Em entrevista à TMC Esporte, Dodô foi direto ao avaliar o cenário e contestou a ideia de que há opções claras fora da lista de convocados. Para ele, o grupo atual representa o que há de disponível no momento, e os pedidos por Neymar passam por uma visão desconectada da realidade recente do jogador.

"Quem está fora da seleção que poderia estar jogando? Nossa seleção é esse time que está aí convocado. Falam dos laterais, quem são os outros que poderiam ser convocados? Os meias, quem são dois meias que poderiam ser convocados no lugar desses que foram? São os caras que a gente tem. Quem fala isso, não acompanha futebol. Quem não acompanha futebol, pede o Neymar na seleção, porque não está vendo como ele está jogando", afirmou Dodô.

O torcedor verá nesta terça-feira, 31, a última partida da seleção brasileira antes de Carlo Ancelotti revelar os 26 convocados para a Copa do Mundo. O amistoso contra a Croácia, em Orlando, será a oportunidade derradeira para os atletas convocados mostrarem serviço.

Será também a chance para o Brasil provar conseguir ser competitivo contra um adversário europeu relevante no cenário mundial. Contra a França, em Boston, na semana passada, a seleção mostrou pobreza ofensiva, errou demais e foi derrotada.

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