'Quem não acompanha futebol, pede o Neymar na Copa', diz ex-jogador da seleção Para ele, o grupo atual representa o que há de disponível no momento, e os pedidos por Neymar passam por uma visão desconectada da realidade recente do jogador Estadão Conteúdo 31.03.26 14h57 Com Neymar, a Seleção Brasileira jogou em Belém em 2023, ano da última convocação do jogador (Igor Mota / O Liberal) O nome de Neymar voltou a ser entoado pela torcida brasileira durante a derrota por 2 a 1 para a França, na última quinta-feira, 26, em amistoso disputado no Gillette Stadium. A manifestação reacendeu o debate sobre um possível retorno do atacante à seleção, mas não encontra apoio de Dodô, ex-jogador do Brasil e atualmente comentarista. Em entrevista à TMC Esporte, Dodô foi direto ao avaliar o cenário e contestou a ideia de que há opções claras fora da lista de convocados. Para ele, o grupo atual representa o que há de disponível no momento, e os pedidos por Neymar passam por uma visão desconectada da realidade recente do jogador. "Quem está fora da seleção que poderia estar jogando? Nossa seleção é esse time que está aí convocado. Falam dos laterais, quem são os outros que poderiam ser convocados? Os meias, quem são dois meias que poderiam ser convocados no lugar desses que foram? São os caras que a gente tem. Quem fala isso, não acompanha futebol. Quem não acompanha futebol, pede o Neymar na seleção, porque não está vendo como ele está jogando", afirmou Dodô. O torcedor verá nesta terça-feira, 31, a última partida da seleção brasileira antes de Carlo Ancelotti revelar os 26 convocados para a Copa do Mundo. O amistoso contra a Croácia, em Orlando, será a oportunidade derradeira para os atletas convocados mostrarem serviço. Será também a chance para o Brasil provar conseguir ser competitivo contra um adversário europeu relevante no cenário mundial. Contra a França, em Boston, na semana passada, a seleção mostrou pobreza ofensiva, errou demais e foi derrotada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção Neymar Copa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES VARIEDADES Saiba quem é a atleta russa que ficou de costas no hino da Ucrânia em competição O episódio durante a execução do hino ucraniano aconteceu no pódio da prova do arco 31.03.26 14h48 FUTEBOL Relembre a última vez em que o Remo enfrentou o Santos; assista Equipes voltam a se enfrentar após 16 anos; último duelo teve vitória santista por 4 a 0 na Copa do Brasil 31.03.26 14h28 SÉRIE A Revelado no Remo, Rony deve reencontrar o ex-clube em duelo contra o Santos Time azulino visita o Peixe na próxima quinta-feira (2), pelo Brasileirão 31.03.26 12h18 futebol Entre Série A, Copa Norte e Copa do Brasil, Remo terá outra maratona de jogos em abril; confira Leão Azul terá nove jogos no mês, um a mais que em março 31.03.26 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (31/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Norte, Liga das Nações, Eliminatórias da Copa, Campeonato Brasileiro Série B e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 31.03.26 7h00 COPA NORTE Com time alternativo, Paysandu tenta manter invencibilidade contra o Guaporé Time bicolor não perde há oito jogos e busca seguir com a boa fase diante da equipe rondoniense; Bicola será comandado pelo auxiliar Elton Macaé, enquanto o técnico Júnior Rocha permanece em Belém com os titulares 31.03.26 8h00 QUEM FICA E QUEM SAI Executivo detalha situações de Freitas, Panagiotis, Catarozzi, Carlinhos e Diego Hernández no Remo Clube esclarece ausência de jogadores, recuo em negociação por Carlinhos e estratégia cautelosa com uruguaio 30.03.26 20h10 futebol Entre Série A, Copa Norte e Copa do Brasil, Remo terá outra maratona de jogos em abril; confira Leão Azul terá nove jogos no mês, um a mais que em março 31.03.26 10h00