Brasil manifesta interesse em sediar a Copa do Mundo de Clubes da Fifa em 2029

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou oficialmente à Fifa seu interesse em sediar a edição de 2029 da Copa do Mundo de Clubes. O comunicado foi feito pelo presidente da entidade, Samir Xaud, nesta sexta-feira (14), durante reunião com Gianni Infantino, presidente da Fifa, e Mattias Grafström, secretário-geral da entidade, em Miami, nos Estados Unidos.

O encontro ocorreu durante a Cúpula Executiva de Futebol da Fifa, que reuniu representantes das 211 associações-membro. O Brasil foi representado por Xaud e pelo vice-presidente da CBF, Gustavo Dias Henrique.

VEJA MAIS

Segundo o dirigente, a proposta foi bem recebida pela cúpula da Fifa. “Falei dos meus objetivos à frente da CBF e disse que queremos estar mais próximos da Fifa. Elogiei o evento e o nível dos clubes brasileiros e, por fim, coloquei o país à disposição para receber a próxima Copa do Mundo de Clubes. Ele [Infantino] ficou muito feliz, disse que é totalmente possível. Agora vamos trabalhar para que dê certo. Vai ser um golaço”, afirmou Xaud ao jornal O Globo.

Embora ainda não seja uma candidatura oficial, a CBF considera que já formalizou o desejo de sediar o torneio. O Brasil também será sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 e já sediou a Copa do Mundo masculina em 2014, o que reforça a infraestrutura e a experiência do país em grandes eventos da Fifa.

Disputa pela sede

Outros países também demonstraram interesse em receber o torneio de clubes. A Austrália, por exemplo, cogita apresentar candidatura após o sucesso da Copa do Mundo Feminina de 2023. Já o Marrocos, que sediará parte da Copa do Mundo de 2030 ao lado de Espanha e Portugal, também estuda uma proposta conjunta.

A Fifa, por sua vez, mantém a América do Sul como uma das regiões consideradas viáveis para receber o evento. Segundo a imprensa internacional, até uma nova edição nos Estados Unidos está em análise, principalmente por razões comerciais ligadas a patrocinadores.

Estrutura e formato

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa será disputada entre junho e julho de 2029, com 32 equipes. O formato segue o modelo que está sendo testado na edição de 2025, com representantes das principais confederações do futebol mundial.

Caso o Brasil seja escolhido como país-sede, terá direito a uma vaga adicional, que deve ser destinada ao campeão brasileiro de 2028. Além disso, os campeões da Libertadores entre 2025 e 2028 estarão automaticamente classificados, somando quatro vagas sul-americanas. Outras duas vagas serão preenchidas via ranking da Conmebol.

Entre os clubes já garantidos na competição estão: Al-Ahli (Ásia), Pyramis-EGI (África), Cruz Azul (Concacaf) e Paris Saint-Germain (Europa).