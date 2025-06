Grupo Liberal prepara supercobertura para o primeiro Re-Pa da Série B 2025

O Grupo Liberal vai acompanhar de perto cada detalhe do primeiro clássico Re-Pa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2025, que será disputado neste sábado (21), no Estádio Mangueirão. Para isso, está preparando uma supercobertura multiplataforma, que envolverá mais de 20 profissionais e trará ao público conteúdos consagrados e novidades em som e imagem, reforçando o compromisso do grupo com o torcedor paraense.

No portal OLiberal.com, quatro jornalistas estarão encarregados da produção de conteúdo antes, durante e depois do jogo. Além do tradicional Lance a Lance, que trará atualizações minuto a minuto, a cobertura inclui a movimentação ao redor do Mangueirão nas horas que antecedem o confronto, a crônica do jogo e entrevistas exclusivas com os treinadores ao final da partida.

"Com o passar do tempo, começamos a ajustar a nossa cobertura para atender às demandas do leitor, que se torna cada vez mais exigente. Hoje, mesmo quem não vai ao estádio quer pertencer a essa energia que o clássico Re-Pa proporciona. Por isso, investimos em conteúdos de pré-jogo, trazendo o torcedor paraense para o protagonismo da cobertura, além de oferecer uma visão analítica do que foi a partida após o apito final", explica Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes.

Outro destaque da cobertura será a Rádio Liberal+, que contará com 11 profissionais na transmissão. Serão mais de oito horas no ar, das 14h às 22h30, com entradas ao vivo desde a concentração dos times até a repercussão do resultado, incluindo chegada das delegações, reportagem de campo, narração e comentários.

"Queremos mostrar não só para o estado, mas também para o mundo, por meio do YouTube e da rádio, o que é o Re-Pa. Pensamos especialmente naquele torcedor que está fora do Pará, que mora no sul, no sudeste ou até fora do país, para que ele possa nos acompanhar e sentir como se estivesse nos bastidores de uma grande festa", afirma Abner Luiz, diretor do Sistema Liberal de Rádios.

A transmissão na frequência 98,9 FM terá conteúdos exclusivos para o YouTube, como imagens aéreas feitas por drones e registros especiais da equipe de fotografia do jornal O Liberal.

Fechando o time, o Núcleo de Redes Sociais do OLiberal.com terá papel fundamental ao levar em tempo real, por meio do Instagram, Twitter, Facebook e TikTok, as principais informações apuradas pelas equipes de reportagem. Durante os 90 minutos e além deles, os perfis oficiais do Grupo Liberal manterão o torcedor informado, engajado e conectado à emoção do maior clássico da Amazônia.