Botafogo-SP x Athletic Club: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/05) pela Série B Botafogo-SP e Athletic Club jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 25.05.26 18h00 Botafogo-SP e Athletic Club jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo (Luiz Fernando Cosenzo/ Agência Botafogo) Botafogo-SP x Athletic Club disputam hoje, segunda-feira (25/05), a 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Botafogo-SP x Athletic Club ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo Disney+ Premium, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Botafogo-SP ocupa a 17ª colocação da Série B, com nove pontos conquistados, e tenta reagir após duas derrotas consecutivas. Jogando em casa, a equipe paulista busca deixar a zona de rebaixamento e aliviar a pressão neste início de competição. Já o Athletic Club aparece na 14ª posição, com 11 pontos, e também tenta se recuperar na tabela. O time mineiro soma três empates e duas derrotas nas últimas cinco rodadas e quer aproveitar o confronto direto para abrir distância da parte de baixo da classificação. VEJA MAIS Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão Criciúma e Atlético-GO fazem jogo intenso, empatam por 1 a 1 e ficam fora do G-6 da Série B Botafogo-SP x Athletic Club: prováveis escalações Botafogo-SP: Jordan; Gabriel Inocêncio, Guilherme Mariano, Vilar e Patrick Brey; Everton Morelli (Jefferson Nem), Matheus Sales e Rafael Gava; Marcos Antonio, Kelvin e Luizão. Técnico: Cláudio Tencati. Athletic Club: Luan Polli; Zeca, Jhonathan, Lucas Belezi e Marcelo Henrique; Gian Cabezas, Ian Luccas, Kauan Rodrigues e Gustavinho; Dixon Vera e Gabriel Moyses. Técnico: Alex de Souza. FICHA TÉCNICA Botafogo-SP x Athletic Club Série B do Campeonato Brasileiro Local: Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP) Data/Horário: 25 de maio de 2026, às 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave BOTAFOGO-SP ATHLETIC CLUB SÉRIE B COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Com Neymar e Rodrygo na arquibancada, Santos vence Cuenca e vai aos playoffs da Sul-Americana 26.05.26 23h52 Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37 Flamengo vence Cusco e aguarda definição da liderança geral da Copa Libertadores 26.05.26 23h47 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36