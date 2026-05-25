Botafogo-SP x Athletic Club: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/05) pela Série B

Botafogo-SP x Athletic Club disputam hoje, segunda-feira (25/05), a 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo-SP x Athletic Club ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Disney+ Premium, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo-SP ocupa a 17ª colocação da Série B, com nove pontos conquistados, e tenta reagir após duas derrotas consecutivas. Jogando em casa, a equipe paulista busca deixar a zona de rebaixamento e aliviar a pressão neste início de competição.

Já o Athletic Club aparece na 14ª posição, com 11 pontos, e também tenta se recuperar na tabela. O time mineiro soma três empates e duas derrotas nas últimas cinco rodadas e quer aproveitar o confronto direto para abrir distância da parte de baixo da classificação.

VEJA MAIS

Botafogo-SP x Athletic Club: prováveis escalações

Botafogo-SP: Jordan; Gabriel Inocêncio, Guilherme Mariano, Vilar e Patrick Brey; Everton Morelli (Jefferson Nem), Matheus Sales e Rafael Gava; Marcos Antonio, Kelvin e Luizão. Técnico: Cláudio Tencati.

Athletic Club: Luan Polli; Zeca, Jhonathan, Lucas Belezi e Marcelo Henrique; Gian Cabezas, Ian Luccas, Kauan Rodrigues e Gustavinho; Dixon Vera e Gabriel Moyses. Técnico: Alex de Souza.

FICHA TÉCNICA

Botafogo-SP x Athletic Club

Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP)

Data/Horário: 25 de maio de 2026, às 19h