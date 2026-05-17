Criciúma e Atlético-GO fazem jogo intenso, empatam por 1 a 1 e ficam fora do G-6 da Série B Estadão Conteúdo 17.05.26 21h06 Criciúma e Atlético-GO se enfrentaram no começo da noite deste domingo e fizeram confronto movimentado, com direito a bola na trave de ambos os lado e gol anulado dos visitantes. Mas, no final, acabaram ficando no empate, por 1 a 1, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado pouco ajuda as equipes a se aproximarem do pelotão principal, já que os donos da casa ficam com 13 pontos, em oitavo lugar, um a mais do que os visitantes, com 12, em 11º lugar. Nesta temporada, apenas campeão e vice sobem diretamente, com os times da terceira à sexta colocações disputando os playoffs pelos últimos dois acessos. Apesar disso, ambos os times vivem momento positivo. O Criciúma chegou a quatro jogos seguidos sem derrota pela Série B, após vitória sobre o CRB e empates com Cuiabá e Juventude. O Atlético-GO está na mesma sequência de quatro jogos sem derrota - pela Série B, vem de empate com o Juventude e vitória sobre o Ceará; além disso, ficou no 0 a 0 com o Athletico-PR, mas acabou caindo nos pênaltis, pela quinta fase da Copa do Brasil. Mesmo atuando longe de casa, o Atlético-GO começou controlando as ações. Aos quatro minutos, após cruzamento de escanteio pela direita, Marrony ajeitou, e Tito cabeceou para fora, com muito perigo. O Criciúma respondeu na sequência. Aos oito, Marcelo Hermes recebeu cruzamento de Ruan pela direita e testou na trave esquerda. Aos 19, Guilherme Lopes aproveitou vacilo na saída de bola mandante e passou para Marrony, que limpou o lance e arriscou, carimbando o travessão dos donos da casa. A etapa final começou com o Atlético-GO indo às redes. O duelo seguiu elétrico. Aos 13, o Criciúma abriu o placar com jogada envolvendo dois jogadores que entraram no intervalo. Otero cobrou escanteio pela esquerda na cabeça de Nicolas, que, livre, estufou o barbante. Mas, já aos 15, os visitantes deixaram tudo igual. Geovany Soares fez linda jogada pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Ewerthon, que se lançou na bola e marcou para os rubro-negros. Na reta final, as equipes buscaram ao máximo o gol da vitória, mas pecaram na tomada de decisão, e o empate foi definitivo. Pela Série B, as duas equipes voltam a campo no próximo domingo (24), quando o Atlético-GO recebe o São Bernardo, às 16h, no Antônio Accioly, em Goiânia (GO), enquanto o Criciúma visita o Operário Ferroviário, às 20h30, no Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Ambos os jogos vão ser válidos pela décima rodada. FICHA TÉCNICA CRICIÚMA 1 X 1 ATLÉTICO-GO CRICIÚMA - Pedro; Ruan (João Carlos), César Martins e Luciano Castan; Marcinho (Willean Lepo), Gui Lobo, Jhonata Robert (Nicolas) e Marcelo Hermes; Diego Gonçalves (Hiago) e Fellipe Mateus; Waguininho (Otero). Técnico: Eduardo Baptista. ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Natã Felipe, Tito, Adriano Martins e Guilherme Lopes (Gustavo Daniel); Leandro Vilela (Matheus Índio) e Cristiano (Igor Henrique); Marrony (Assis); Ewerthon, Gustavo Coutinho (Léo Jacó) e Geovany Soares. Técnico: Eduardo Souza. GOLS - Nicolas, aos 13, e Ewerthon, aos 15 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - César Martins, Diego Gonçalves e Fellipe Mateus (Criciúma); Natã Felipe, Paulo Vitor, Ewerthon e Guilherme Lopes (Atlético-GO). ÁRBITRO - Léo Simão Holanda (CE). RENDA - R$ 141.640,00. PÚBLICO - 7.792 torcedores. LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B Criciúma Atlético-GO COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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