Bia Haddad perde para Taylor Townsend e é eliminada do US Open

Beatriz Haddad se despediu do US Open dos Estados Unidos nesta quarta-feira (30), após ser derrotada por Taylor Townsend. Na partida contra a norte-americana, Haddad ensaiou uma volta por cima, mas acabou sendo eliminada por 2 sets a 0, parciais 7/6 (1) e 7/5.

Após a segunda rodada, a paulista permanece na mesma campanha do ano passado, encerrando a temporada em Grand Slams de 2023 e tendo a semifinal em Roland Garros como melhor resultado.

Na única disputa entre as atletas até esta quarta-feira, Taylor, 132° do ranking, também venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/1 e 6/4, no WTA de Miami, em 2019.

Com a eliminação, Townsend, número 5 do mundo, avança para a terceira rodada da competição e aguarda a vencedora da partida entre Karolina Muchova e Magdalena French para uma nova disputa.

(*Beatriz Moura, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)