Recuperada de lesões, Bia Haddad retorna no US Open: ‘Estou 100%’

Após deixar o torneio de Wimbledon por lesões musculares, a tenista brasileira Bia Haddad, 19° no ranking mundial, retorna no US Open dos Estados Unidos para fechar o ano com chave de ouro.

VEJA MAIS

Em Nova York, nos EUA, a atleta pretende dar a volta por cima depois das frustações ao longo do momento conturbado na carreira. Na estreia do Aberto, que acontece nesta segunda-feira, 28, Bia Haddad enfrenta a norte-americana Sloane Stephens, campeã da competição em 2017. Essa será a segunda disputa entre Haddad e Stephens. A primeira aconteceu no México, em 2019, e foi vencida pela paulista por 2 sets a 0 (6/3 e 6/3).

“Estou bem fisicamente [..] Fazia tempo que eu não tinha dores e lesões. E essa não foi nem uma lesão, foi algo bem pontual ali, mas infelizmente em um momento que eu não gostaria. Mas já passou e agora estou 100% para o US Open. [...] Eu me sinto bem, feliz e motivada para essa semana”, disse.

Experiente em lidar com os desafios da modalidade como a auto-cobrança, críticas e lesões corporais, Haddad afirma estar leve sobre o seu desempenho para o Grand Slam.

“A lição principal é não querer controlar o resultado [...] O mais importante é sentir que está dando o nosso 100%, mas sem criar muitas expectativas sobre o resultado. Essa é a mentalidade que eu estou levando e mudou um pouco a maneira como eu lido com um Grand Slam”, completa Bia, que também disputará duplas ao lado de Victoria Azarenka, 1° no ranking de WTA.

Os jogos das respectivas rodadas masculinas e femininas do US Open serão transmitidas ao vivo pelos canais da ESPN, Sportv3 e plataforma de streaming Star+.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)