Bia Haddad viaja para sequência de jogos em Canadá e EUA: 'Recuperada e pronta para voltar'

Beatriz Haddad Maia está pronta para retomar o circuito de tênis após período de descanso e treinamento no Brasil. A tenista, atualmente na posição 13 do ranking mundial, embarcou nesta quinta-feira (3) para dar início a uma série de torneios nos Estados Unidos e Canadá em quadras duras.

VEJA MAIS

O primeiro desafio de Bia será o WTA 1000 de Montréal, previsto para a próxima semana. Na edição anterior do torneio canadense, realizado em Toronto, a atleta conquistou o vice-campeonato, adicionando 585 pontos ao seu ranking.

O último torneio em que Bia competiu foi Wimbledon, no qual chegou até as oitavas de final, porém, precisou abandonar a partida contra a número 3 do mundo, Elena Rybakina, devido a uma contratura na região lombar. Além disso, durante a temporada de grama, a tenista paulista de 27 anos também sofreu uma lesão no joelho. Agora, ela afirma que está completamente recuperada e preparada para retomar a temporada.

"Foram dias intensos em São Paulo, em que me dediquei totalmente ao trabalho físico e ao de quadra. Estou recuperada e pronta para essa nova gira de quadra dura. Foi muito bom ter sentido o carinho das pessoas em casa e viajo com ainda mais energia", avaliou Bia sobre as últimas semanas no Brasil.

Após a participação no Canadá, Bia seguirá para os Estados Unidos, onde competirá no WTA 1000 de Cincinnati e no US Open, com início previsto para o dia 28 de agosto. Adicionalmente, existe a possibilidade de ela participar do 250 de Cleveland, marcado para a semana anterior ao US Open, caso sua equipe julgue necessário adquirir maior ritmo de jogo após os dois primeiros torneios.