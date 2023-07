Bia Haddad lamenta deixar Wimbledon devido à lesão muscular: ‘Um dia mais triste’

Após se queixar de dores nas costas e na perna, Bia Haddad deixou Wimbledon nesta segunda-feira (10). Durante a disputa pelas oitavas de final contra a atual campeã Elena Rybakina, Haddad não aguentou a dor lombar e abandonou a quadra central chorando após receber atendimento médico.

“Não consegui, infelizmente, terminar o jogo. Durante o ponto acabei sentindo uma contratura, bem forte, muscular (...) Tenho uma equipe muito especial que cuida de mim e tenho certeza que vamos tratar da melhor forma. Vou ter algumas semanas até o próximo desafio que será daqui a um mês. Então vou descansar bem e recuperar”, afirmou Bia.

O placar marcava 3 sets a 1 para a adversária e, agora, devido à lesão lombar, Bia também deixa de disputar o torneio de duplas em Wimbledon. Com Victoria Azarenka, a tenista brasileira disputaria contra as alemãs Laura Siegemund e Vera Zvonareva.

“Hoje, infelizmente, foi um dia mais triste, mas faz parte. A gente tem que tirar aprendizado desse momento, assim como a gente tira de todos os jogos, de vitórias ou derrotas”, completou a tenista.

Semifinalista em Roland Garros, Haddad fez sua melhor campanha em Wimbledon com vitória em três jogos. Agora, a paulista espera em recuperação, pelo quarto e último Grand Slam do ano, no US Open, a partir de 28 de agosto, em Nova York, nos Estados Unidos.

Além do Grand Slam, Bia Haddad também pode voltar a jogar antes, no WTA 1000 de Montreal, no Canadá, que inicia no dia 4 de agosto.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)