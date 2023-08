Bia Haddad e Luísa Stefani estreiam no WTA 1000 de Cincinnati nesta segunda-feira (14)

Com meta de alcançar as quartas de final e se classificar nas chaves do US Open, a brasileira Beatriz Haddad estreia hoje, 14, no WTA 1000 de Cincinnati, em um confronto com a finalista de Roland Garros, Karolina Muchova.

VEJA MAIS

Essa é a terceira disputa no circuito profissional de Haddad com a tcheca, que venceu os duelos anteriores. Se vencer, a paulista encara a segunda rodada, ainda não definida. O torneio começa às 16h (horário de Brasília) e também conta com a brasileira Luísa Stefani , que terá a primeira disputa na chave de duplas contra a russa Anastasia Pavlyuchenkova.

Além delas, a competição tem como atração a participação de grandes nomes do esporte, como Venus Williams, que enfrenta Veronika Kudermetova, 9° lugar no ranking. As disputas serão transmitidas ao vivo pelo canal do ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)