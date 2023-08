Bia Haddad supera ex-campeã na estreia do US Open e avança para a segunda rodada

Beatriz Haddad Maia escreveu mais um capítulo brilhante em sua trajetória no tênis. No US Open, o último Grand Slam do ano, a brasileira enfrentou a americana Sloane Stephens, ex-campeã do torneio em 2017. Com uma partida que se estendeu por quase três horas, Haddad Maia prevaleceu, derrotando Stephens por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4. Esse triunfo a classificou para a segunda rodada do torneio.

O desempenho de Bia Haddad Maia, atualmente a 19ª colocada no ranking mundial, contrastou com a posição de Stephens, que ocupa o 36º lugar. Apesar dessa diferença no ranking, a partida se mostrou um embate equilibrado. O primeiro set testemunhou o domínio de Haddad Maia, que conseguiu quebrar o serviço de Stephens e construir uma vantagem inicial.

Controlando seus próprios games de serviço e aplicando pressão constante sobre sua adversária, a brasileira conquistou a vitória por 6/2 nesse set inicial. No segundo set, Haddad Maia teve oportunidades de estabelecer uma liderança sólida, mas Stephens mostrou sua resiliência, defendendo seu serviço e mantendo-se na disputa. Com ambos os lados lutando ponto a ponto, a americana finalmente conseguiu fechar o set em 7/5, igualando o placar em sets.

No terceiro e decisivo set, Haddad Maia obteve uma quebra crucial no início, mas Stephens se recusou a ceder e lançou um contra-ataque implacável, buscando recuperar a desvantagem. A americana teve várias oportunidades para recuperar a quebra, exigindo que a brasileira se superasse em momentos de pressão extrema. Após uma batalha intensa, Haddad Maia emergiu vitoriosa, conquistando a vitória por 6/4 e assegurando seu avanço para a segunda rodada do torneio.

Ao refletir sobre sua vitória, Haddad Maia expressou sua gratidão por representar o Brasil e destacou a importância do trabalho conjunto de sua equipe tanto em aspectos físicos quanto mentais. Seu próximo desafio será enfrentar Taylor Townsend, outra tenista da casa, na segunda rodada.

"Eu conheço ela há anos e esperava uma grande batalha. A chave foi me perdoar e fazer escolhas melhores. Uma das qualidades é que meu time trabalha muito e trabalha pelo meu corpo. E a mente também é importante. Fico muito honrada em poder representar o Brasil. É muito bom sentir essa atmosfera, mesmo longe de casa", disse Bia, após a vitória.