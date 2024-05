Autódromo de Ímola chama Bruno Senna e faz homenagens a Ayrton e Roland Ratzenberger

O icônico autódromo de Ímola, situado em Bolonha, Itália, abriu as portas nesta quarta-feira para uma emocionante cerimônia em memória dos 30 anos da trágica perda do tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna , e do piloto austríaco Roland Ratzenberger .

Em uma comovente demonstração de respeito, autoridades políticas e esportivas, junto a fãs e familiares, reuniram-se no autódromo para prestar suas homenagens. O momento solene foi marcado por um minuto de silêncio, observado pontualmente às 14h17, horário local, o exato momento em que Senna colidiu com sua Williams na temida curva Tamburello, em Ímola. Ratzenberger, da equipe Simtek, perdeu sua vida no dia anterior em um acidente durante o treino classificatório.

A cerimônia contou com a presença de figuras ilustres, incluindo Bruno Senna , ex-piloto da F1 e sobrinho de Ayrton, juntamente com ministros italianos e representantes do Brasil e da Áustria. O CEO e presidente da Fórmula 1, Stefano Domenicali, e o pai de Ratzenberger, Rudolf, também estiveram presentes, testemunhando o impacto duradouro desses eventos trágicos na comunidade automobilística e além dela.

Enquanto o minuto de silêncio ecoava pelo autódromo, uma corrente de emoção varreu o local, com milhares de fãs, incluindo muitos brasileiros, chegando para prestar suas homenagens. Flores foram depositadas não apenas na curva Tamburello, onde Senna encontrou seu destino aos 34 anos, mas também na curva Villeneuve, local do acidente fatal de Ratzenberger.