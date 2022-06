Austrália x Peru: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (13/06) pelas Eliminatórias da Copa

Austrália e Peru disputam nesta segunda-feira (13/06), em partida válida pelas Eliminatórias da Copa de 2022. A partida está programada para começar às 15h (horário de Brasília), no Estádio Ahmed bin Ali. em Al Rayyan, Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Austrália x Peru?

A partida Austrália x Peru pode ser assistida pelo canal SporTV

Como Austrália x Peru chegam para o jogo?

Os dois times disputam a penúltima vaga para o Mundial do Catar. A Austrália terminou com a terceira colocação do Grupo B. Já o Peru, com a quinta colocação.

FICHA TÉCNICA

Austrália x Peru

Eliminatórias da Copa

Local: Estádio Ahmed bin Ali. em Al Rayyan, Catar

Data/Horário: 13 de junho de 2022, 15h

Árbitro: Slavko Vincic (ESLO)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Austrália: Ryan; Atkinson, Rowles, Wright, Behich; Mooy; Boyle, Irvine, Leckie; Hrustic, Maclaren. TÉCNICO: Graham Arnold

Peru: Gallese; Advincula, Zambrano, Callens, Trauco; Tapia, Yotun, Pena; Carrillo, Lapadula, Cueva. TÉCNICO: Ricardo Gareca

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)