Islândia x Israel: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (13/06) pela Liga das Nações

Islândia e Israel disputam nesta segunda-feira (13/06), em partida válida pela Liga das Nações de 2022. A partida está programada para começar às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Laugardalsvöllur, em Reykjavík, na Islândia. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Islândia x Israel?

A partida Islândia x Israel pode ser assistida pelo canal SporTV 3

Como Islândia x Israel chegam para o jogo?

O Israel está na liderança do Grupo 2 com 4 pontos. Já a Islândia, vem logo em seguida com 2 pontos.

FICHA TÉCNICA

Islândia x Israel

Liga das Nações

Local: Estádio Laugardalsvöllur, em Reykjavík, na Islândia

Data/Horário: 13 de junho de 2022, 15h45

Arbitragem: Duje Strukan

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Islândia: Rúnarsson; Magnusson, Olafsson, Grétarsson, Sampsted; Helgason, Bjarnarson, Johannesson; Sigurdsson, Gudjohnsen e Thorsteinsson. TÉCNICO: Arnar Viðarsson

Israel: Marciano; Leidner, Goldberg, Vitor, Dasa; Karzev, Jaber, Peretz; Solomon, Welssman e Abada. TÉCNICO: Alon Hazan

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)