Volta Redonda x Remo: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (13/06) pela Série C do Brasileiro

Volta Redonda e Remo disputam nesta segunda-feira (13/06), em partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro de 2022. A partida está programada para começar às 20h (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Onde assistir Volta Redonda x Remo?

A partida Volta Redonda x Remo pode ser assistida pelo streaming DAZN

Como Volta Redonda x Remo chegam para o jogo?

O Volta Redonda está na 10ª posição, com 13 pontos. Já o Remo, está na 5ª colocação na tabela e somando 16 pontos.

FICHA TÉCNICA

Volta Redonda x Remo

Série C do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro

Data/Horário: 13 de junho de 2022, 20h

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva

Auxiliares: Maurício Coelho Silva Penna e Maíra Mastella Moreira.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Volta Redonda: Dida; Wellington Silva, Iran, Thomas Kayck e Ailton; Bruno Barra, Marcos Jr. e Pedrinho; Wendson, Natan e Lelê. TÉCNICO: Rogério Corrêa

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Renan Castro (Leonan); Anderson Uchôa, Marciel e Erick Flores; Bruno Alves, Fernadinho e Brenner. TÉCNICO: Paulo Bonamigo

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)