Atlético-MG x Mirassol: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Atlético-MG e Mirassol se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações Hannah Franco 16.05.26 17h30 Atlético-MG e Mirassol se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações (Ze Rafael Photo / UAI FOTO / Estadão Conteúdo) Atlético-MG x Mirassol disputam hoje, sábado (16/05), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. A partida será realizada às 18h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo. Onde assistir Atlético-MG x Mirassol ao vivo? A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Atlético-MG chega embalado após garantir classificação na Copa do Brasil em um confronto difícil diante do Ceará. A equipe comandada por Eduardo Domínguez busca manter o bom momento e se aproximar das primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Já o Mirassol também avançou na Copa do Brasil ao eliminar o Bragantino e tenta surpreender fora de casa para sair da zona de rebaixamento. O clube paulista ocupa a 18ª colocação e precisa pontuar para reagir na competição. O fator casa pode ser decisivo para o Galo, que aposta na força da Arena MRV para conquistar mais uma vitória diante de sua torcida. VEJA MAIS Mirassol vence Red Bull Bragantino e conquista vaga inédita nas oitavas da Copa do Brasil Como o jogo de ida havia terminado empatado por 1 a 1, o triunfo garantiu a equipe paulista na próxima fase do torneio nacional Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A Atlético-MG x Mirassol: prováveis escalações Atlético-MG: Everson; Lyanco, Iván Román e Junior Alonso; Natanael, Tomás Pérez, Maycon, Bernard e Renan Lodi; Cuello e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez. Mirassol: Walter; Igor Formiga, Lucas Oliveira, Willian Machado e Reinaldo; Yuri Lara, Denílson, Shaylon e Eduardo; Everton Galdino e Galeano. Técnico: Rafael Guanaes. Ficha técnica de Atlético-MG x Mirassol Atlético-MG x Mirassol Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026 – 16ª rodada Data: 16 de maio de 2026 (sábado) Horário: 18h30 (de Brasília) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Transmissão: Premiere Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mirassol atlético-mg série a Brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 SÉRIE A Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Fluminense e São Paulo se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 18h00 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 jogo de hoje Internacional x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Internacional e Vasco se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 17h30