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Atlético-MG x Mirassol: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão

Atlético-MG e Mirassol se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações

Hannah Franco
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Atlético-MG e Mirassol se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações (Ze Rafael Photo / UAI FOTO / Estadão Conteúdo)

Atlético-MG x Mirassol disputam hoje, sábado (16/05), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. A partida será realizada às 18h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Atlético-MG x Mirassol ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Atlético-MG chega embalado após garantir classificação na Copa do Brasil em um confronto difícil diante do Ceará. A equipe comandada por Eduardo Domínguez busca manter o bom momento e se aproximar das primeiras posições do Campeonato Brasileiro.

Já o Mirassol também avançou na Copa do Brasil ao eliminar o Bragantino e tenta surpreender fora de casa para sair da zona de rebaixamento. O clube paulista ocupa a 18ª colocação e precisa pontuar para reagir na competição.

O fator casa pode ser decisivo para o Galo, que aposta na força da Arena MRV para conquistar mais uma vitória diante de sua torcida.

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Atlético-MG x Mirassol: prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Lyanco, Iván Román e Junior Alonso; Natanael, Tomás Pérez, Maycon, Bernard e Renan Lodi; Cuello e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

Mirassol: Walter; Igor Formiga, Lucas Oliveira, Willian Machado e Reinaldo; Yuri Lara, Denílson, Shaylon e Eduardo; Everton Galdino e Galeano. Técnico: Rafael Guanaes.

Ficha técnica de Atlético-MG x Mirassol

Atlético-MG x Mirassol
Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026 – 16ª rodada
Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Transmissão: Premiere

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