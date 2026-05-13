Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Mirassol vence Red Bull Bragantino e conquista vaga inédita nas oitavas da Copa do Brasil

Estadão Conteúdo

O Mirassol segue vivendo uma temporada histórica. Nesta quarta-feira, o time confirmou pela primeira vez em sua trajetória a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Estádio José Maria de Campos Maia. Como o jogo de ida havia terminado empatado por 1 a 1, o triunfo garantiu a equipe paulista na próxima fase do torneio nacional.

Agora, o Mirassol volta as atenções para a sequência da temporada, dividindo o foco entre a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e a liderança de seu grupo na Libertadores. O adversário das oitavas da Copa do Brasil será conhecido em sorteio da CBF.

O primeiro tempo foi bastante disputado e repetiu o clima intenso do confronto de ida, desta vez com o Mirassol sendo mais eficiente. Aos 19 minutos, Tiquinho Soares finalmente desencantou com a camisa do Leão. O atacante apareceu bem na área para completar cruzamento de Everton Galdino e abrir o placar diante da torcida.

A partida ficou marcada pelo excesso de faltas e por um jogo truncado, com pouca criatividade ofensiva das duas equipes. A arbitragem também chamou atenção ao permitir entradas mais duras e lances acima do tom em diversos momentos do confronto.

Mesmo sem grande brilho técnico, o Mirassol teve oportunidade de ampliar após erro na saída de bola do Bragantino, mas Everton Galdino desperdiçou chance clara cara a cara com o goleiro. O Massa Bruta não perdoou quando teve sua oportunidade. Aos 45 minutos, Yuri Lara errou passe no meio-campo, Herrera puxou o contra-ataque e recebeu de volta na área após assistência de Isidro Pitta para empatar a partida antes do intervalo.

O Bragantino voltou melhor para o segundo tempo e quase virou logo aos 11 minutos. Isidro Pitta tabelou com qualidade, finalizou de esquerda e obrigou Alex Muralha a fazer grande defesa no canto. No rebote, Herrera ainda tentou novo passe para o meio da área, mas a defesa do Mirassol afastou o perigo.

Pouco depois, Lucas Barbosa levou perigo em jogada individual pela direita, mas Gabriel finalizou para fora. Apesar da pressão adversária, o Mirassol mostrou eficiência para decidir o confronto. Aos 22 minutos, Volpi errou a saída de bola e Hurtado acabou entregando nos pés de Edson Carioca, que saiu livre diante do goleiro para marcar o segundo do Leão.

Nos minutos finais, o Bragantino tentou pressionar em busca do empate, mas o Mirassol conseguiu suportar a pressão e confirmou uma classificação inédita e histórica diante de sua torcida.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 x 1 RED BULL BRAGANTINO

MIRASSOL - Alex Muralha; Daniel Borges, Lucas Oliveira, Rodrigues e Victor Luis; Yuri Lara (Neto Moura), Chico Kim e Lucas Mugni (Eduardo); Galeano (Alesson), Tiquinho Soares (Edson Carioca) e Everton Galdino (João Victor). Técnico: Rafael Guanaes.

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Andrés Hurtado (Sant'Anna), Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel (Eduardo Sasha), Eric Ramires (Gustavinho) e Herrera (Rodriguinho); Lucas Barbosa (Fernando), Isidro Pitta e Henry Mosquera. Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Tiquinho Soares, aos 19, e Herrera, aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Não houve.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA - R$ 97.600,00.

PÚBLICO - 3.883 torcedores.

LOCAL - José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Brasil

Mirassol

Red Bull Bragantino
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Mais esportes

Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026

Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados.

13.05.26 17h46

Futebol

Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil.

13.05.26 17h37

Futebol

Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão

Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido.

13.05.26 17h23

Carlos Ferreira

Leão em ascensão e Bahia fervendo

13.05.26 14h41

MAIS LIDAS EM ESPORTES

BICOLOR

VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil

Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário

13.05.26 23h44

Remo volta a vencer Bahia e garante classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil

14.05.26 0h02

Futebol

Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões

13.05.26 23h41

COLEÇÃO

Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil

Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet

13.05.26 23h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda