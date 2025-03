Atletas e turistas marcam presença na 24ª edição do Festival Surf na Pororoca; veja mais

A natureza proporciona cenários impressionantes, e a pororoca é um deles, permitindo o encontro entre as águas do rio e do oceano, criando ondas de força avassaladora que atraem surfistas e curiosos a São Domingos do Capim, no nordeste do Pará. No último sábado (29), o tradicional Festival Surf na Pororoca trouxe uma experiência única, contando com a presença do governador Helder Barbalho, que se aventurou nas ondas a bordo de um jet ski.

Realizado anualmente, o festival reúne atletas de renome nacional e internacional, consolidando a região como um dos polos do surfe de rio na Amazônia. O Rio Capim, famoso por suas ondas longas e desafiadoras, serviu novamente como palco para demonstrações de habilidade e destemor sobre as pranchas. O nome "pororoca" vem do tupi e significa “estrondo”, uma definição perfeita para o impacto das águas e da adrenalina sentida pelos participantes.

Além da competição esportiva, o evento incorpora uma programação cultural e educativa, promovendo a conscientização ambiental e enaltecendo as comunidades ribeirinhas. "O evento oferece atividades culturais e educativas, que abordam a preservação do meio ambiente e a valorização das comunidades locais", ressaltou o governador, que estava acompanhado pela vice-governadora Hana Ghassan.

Tradição

São Domingos do Capim, a pouco mais de 135 km de Belém, não se limita ao espetáculo aquático. Durante o festival, a cidade se transforma em um centro cultural e gastronômico, oferecendo aos visitantes um mergulho na autenticidade paraense. Pratos típicos como maniçoba, tacacá e peixe assado são degustados, enquanto apresentações de carimbó e outras manifestações folclóricas embalam o público.

Com um olhar voltado para a sustentabilidade, o município vem investindo em atividades como trilhas ecológicas e passeios fluviais que proporcionam uma imersão na biodiversidade amazônica. Guias locais, treinados para oferecer uma experiência segura e informativa, acompanham os visitantes nessas jornadas pela natureza.

Para Deisy Reis, que saiu do município de Moju para ver a pororoca pela primeira vez, a experiência foi inesquecível. “Ver na televisão não é a mesma coisa. O nosso Pará é singular em seus fenômenos naturais e na sua culinária. É incrível acompanhar o crescimento do turismo aqui”, afirmou.

O Governador Helder Barbalho fez parte do trajeto da Pororoca. (Marco Santos / Agência Pará)

Programação

Desde sua criação em 2001, o Festival da Pororoca tem expandido suas atrações. Para 2025, a programação promete ainda mais diversidade, incluindo competições de esportes como futebol de areia, natação, triátlon, canoagem e boxe, este último batizado de Pororoca Fight. O prefeito Orivaldo das Neves Oliveira (conhecido como Orivaldo Bateria) reforça que o evento é mais do que uma celebração esportiva, sendo também um motor para políticas sociais e ambientais.

O fenômeno da pororoca, além de ser um atrativo turístico, desperta reflexões sobre as mudanças climáticas e sua influência nos ecossistemas. Esse debate ganha ainda mais relevância com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) em Belém, marcada para novembro. Pela primeira vez, a Amazônia será sede da conferência global sobre o clima, colocando o Pará no centro das discussões ambientais mundiais.

O Festival Surf na Pororoca segue como um símbolo da fusão entre esporte, cultura e preservação ambiental, reafirmando o potencial do Pará no cenário turístico e ecológico internacional.