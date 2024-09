Árbitro de jogo do Paysandu é investigado por suposto esquema de aposta na Série B, diz jornal

O árbitro Marielson Alves Silva é suspeito de manipulação em jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Entre as partidas envolvidas no suposto esquema estaria o duelo entre Paysandu e Avaí-SC, pelo primeiro turno. A investigação seria por conta do número de cartões aplicados em partidas da competição e a quantidade de apostas esportivas relacionadas às advertências. As informações são do jornalista José Fernando Martins, do jornal Extra de Alagoas.

Segundo a publicação, o caso foi denunciado ao Ministério Público do Pará (MP/PA), à Polícia Federal, ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), à Procuradoria-Geral junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol e à Comissão de Ética do Futebol Brasileiro.

O Núcleo de Esportes de OLiberal.com entrou em contato com o Paysandu e com o Ministério Público do Pará e aguarda retorno.

Entenda o caso

A partida entre Paysandu e Avaí-SC ocorreu no dia 3 de maio de 2024, no estádio da Curuzu. Conforme a publicação, o volume de aposta no jogo superou as expectativas de 61,2% e chamou a atenção das autoridades. Além disso, outro fator que levantou suspeita foi o número de apostadores de Vitória da Conquista, cidade próxima à que Marielson Alves Silva nasceu na Bahia.

O jornal detalhou que a casa de aposta Betano mostrou que cerca de três horas antes do início da partida entre o Papão e o Leão da Ilha, foram realizadas várias apostas para resultados específicos, como pelo menos dois cartões no primeiro tempo, seis cartões no jogo e no mínimo um para a equipe bicolor.

Em uma hora, a casa registrou 90 aposta máximas em 60 contas distintas e criadas recentemente. O Betano também destacou que 61% do volume total de apostas feitas na plataforma relacionadas a cartões foram para essas previsões especificas.

Além da partida do Papão, o árbitro é investigado pelo jogo entre CRB-AL e Botafogo-SP, válido pela terceira rodada da Série B de 2023. O duelo teve cinco cartões amarelos e um número alto de apostas relacionadas a esse resultado específico.

O alerta foi feito pela International Betting Integrity Association (IBIA) à Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro (UIFB), que é vinculado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).