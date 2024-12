Após saída de Sergio Pérez, veja como fica o grid da Fórmula 1 para 2025

A temporada 2024 da Fórmula 1 chegou ao fim, mas o mercado de pilotos segue aquecido com anúncios que prometem mudanças significativas no grid para 2025. O destaque mais recente foi a saída de Sergio Pérez da RBR (Red Bull Racing), com o neozelandês Liam Lawson sendo promovido à equipe principal para ser companheiro de Max Verstappen. A decisão veio após o desempenho abaixo do esperado do mexicano, que teve seu contrato rescindido mesmo após renovação no meio do último campeonato.

Com isso, Gabriel Bortoleto, da Sauber, será o único representante da América Latina no grid de 2025, marcando a presença brasileira na principal categoria do automobilismo mundial. A nova temporada terá 18 dos 20 assentos já confirmados, com uma vaga ainda aberta na AlphaTauri.

Abaixo, confira como está o grid confirmado para 2025:

McLaren

Lando Norris

Oscar Piastri

Ferrari

Charles Leclerc

Lewis Hamilton

Red Bull Racing (RBR)

Max Verstappen

Liam Lawson

Mercedes

George Russell

Kimi Antonelli

Aston Martin

Lance Stroll

Fernando Alonso

Alpine

Pierre Gasly

Jack Doohan

Haas

Esteban Ocon

Oliver Bearman

RB (ex AlphaTauri)

Yuki Tsunoda

(vaga a ser definida)

Williams

Alexander Albon

Carlos Sainz

Sauber (Audi)

Gabriel Bortoleto

Nico Hülkenberg

Destaques do grid para 2025

O brasileiro Gabriel Bortoleto é um dos principais destaques do grid de 2025. (Reprodução / Invicta Racing)

A nova temporada traz uma mescla de juventude e experiência, com diversas movimentações estratégicas entre as equipes. Após 11 anos de conquistas na Mercedes, Lewis Hamilton se une a Charles Leclerc na Ferrari, formando uma dupla que combina experiência e juventude.

A saída de Hamilton da equipe alemã marca o início de uma nova era, com a Mercedes apostando no jovem Kimi Antonelli, de 18 anos, para completar sua formação ao lado de George Russell.

Na Red Bull, Liam Lawson é promovido para ser companheiro de Max Verstappen após a saída de Sergio Pérez, encerrando uma parceria marcada por altos e baixos.

Campeão da Fórmula 3, Gabriel Bortoleto também estreia na Fórmula 1 pela Sauber, que será renomeada Audi em 2026. O brasileiro se torna o único representante da América Latina no grid, fazendo dupla com Nico Hülkenberg.

📆 Calendário e mudanças técnicas

A temporada de 2025 contará com 24 etapas, incluindo o aguardado GP de São Paulo. O calendário diverso, que abrange circuitos tradicionais e urbanos, promete desafios extras para as equipes.

Entre algumas mudanças feitas para o ano que vem, foi definido que esta será a última temporada com o GP da Espanha em Barcelona. A partir de 2026, a corrida será realizada em um circuito de rua na capital Madri.

Além disso, mudanças no regulamento técnico, com foco em aerodinâmica e sustentabilidade, podem nivelar o desempenho entre as equipes e tornar a temporada ainda mais imprevisível.

ETAPA CIRCUITO DATA GP da Austrália Circuito de Melbourne 14 a 16/03/2025 GP da China Circuito Internacional de Xangai 21 a 23/03/2025 GP do Japão Circuito de Suzuka 4 a 6/04/2025 GP do Bahrein Circuito Internacional do Bahrein 11 a 13/04/2025 GP da Arábia Saudita Circuito de Jeddah-Corniche 18 a 20/04/2025 GP de Miami Autódromo Internacional de Miami 2 a 4/05/2025 GP da Emilia-Romagna Autódromo Enzo e Dino Ferrari 16 a 18/05/2025 GP de Mônaco Circuito de Monte Carlo 23 a 25/05/2025 GP da Espanha Circuito de Barcelona-Catalunha 30/05 a 1/06/2025 GP do Canadá Circuito Gilles-Villeneuve 13 a 15/06/2025 GP da Áustria Circuito de Spielberg 27 a 29/06/2025 GP da Inglaterra Circuito de Silverstone 4 a 6/07/2025 GP da Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps 25 a 27/07/2025 GP da Hungria Circuito de Hungaroring 1 a 3/08/2025 GP da Holanda Circuito de Zandvoort 29 a 31/08/2025 GP da Itália Autódromo de Monza 5 a 7/09/2025 GP do Azerbaijão Circuito de Baku 19 a 21/09/2025 GP de Singapura Circuito de Marina Bay 3 a 5/10/2025 GP dos Estados Unidos Circuito das Américas (COTA) 17 a 19/10/2025 GP do México Autódromo Hermanos Rodríguez 24 a 26/10/2025 GP de São Paulo Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) 7 a 9/11/2025 GP de Las Vegas Circuito de Las Vegas Strip 20 a 22/11/2025 GP do Catar Circuito Internacional de Lusail 28 a 30/11/2025 GP de Abu Dhabi Circuito Yas Marina 5 a 7/12/2025

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)