Após polêmica em jogo do Palmeiras, Endrick explica comemoração com gesto de 'King Kong'; veja

Os olhos do futebol brasileiro estão sobre Endrick. A jovem promessa do Palmeiras, que no meio da temporada irá para o Real Madrid, causou polêmica nas redes sociais e no jogo contra o Liverpool-URU na noite da última quinta-feira (9), em Montevidéu, válido pela Libertadores, por conta da comemoração em que imita o personagem "King Kong", que ficou famoso no cinema.

Ao marcar o terceiro gol do Palmeira no jogo, Endrick não teve dúvidas na comemoração e imitou o gorila Kong. Contudo, como o futebol vive o embate do combate ao racismo, os torcedores uruguaios entenderam o gesto como uma acusação de que estariam ofendendo o jogador e os jogadores do Liverpool também. Com isso, partiram para cima do jovem atacante.

Endrick foi protegido pelos companheiros de equipe e logo depois Abel Ferreira substituiu o jogador. Após o duelo, o atacante falou sobre o episódio e revelou que a comemoração é porque gosta do filme.

"Talvez por ter sido ali do lado da torcida deles e não entenderam. Mas é um gesto que faço. Fiz também contra o Independiente [Del Valle] e falaram que foi uma comemoração bonita. Só quero mostrar que gosto do filme do Kong", explicou o jogador. "Eu vi o filme 'Godzilla vs Kong: O Novo Império' e eu sou muito fã do Kong e do Pantera (Negra) também. É uma comemoração nova para mim", completou.

Endrick ainda contou que tentou se defender e conversar com os jogadores em espanhol, que está aprendendo para se apresentar no Real Madrid, mas não deu certo. O treinador Abel Ferreira também saiu em defesa do atacante, que tem apenas 17 anos.

“Sei que gostam de polêmica. O Endrick tem o coração muito puro. Ele já tinha feito essa comemoração contra o Independiente del Valle. Quem o conhece da formação sabe que essa era uma forma que ele tinha de comemorar, porque ele gostava muito de um filme, que vocês todos conhecem”, declarou o técnico do Palmeiras.