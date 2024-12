APADE parte para novo desafio pela Superliga B de vôlei masculino

A APADE tem um novo desafio pelo Superliga B de vôlei masculino neste sábado. Às 19h, no ginásio do SESI, o time paraense encara o Maringá pela segunda rodada da competição.

Depois de vencer o Araucária na estreia, os paraenses seguem na disputa confiantes na possibilidade de uma boa classificação e, quem sabe, uma vaga na elite do vôlei nacional.

No momento, o time ocupa a segunda posição geral da Superliga B, atrás somente do América-RN, que também venceu a primeira partida e está na frente na média de pontos, com 1.154 contra 1.136 da Apade.

VEJA MAIS



Para o duelo deste sábado, a APADE tem alguns destaques, o principal deles o ponteiro Vinícius, o maior pontuador da vitória sobre o Araucária, com 16 pontos. Para garantir o acesso à elite do voleibol nacional, o time precisa encerrar a competição entre os dois primeiros, ao fim das 13 rodadas programadas para a competição, que tem no comando técnico o experiente Edilson Mingau.

Tabela de jogos

2ª rodada

APADE x Maringá Vôlei - sábado (14/12) às 19h

3ª rodada

JF Vôlei x APADE - sábado (21/12) às 18h

4ª rodada

APADE x Brasília Vôlei - sábado (11/01) às 19h

5ª rodada

Montes Claros Vôlei x APADE - terça-feira (14/01) às 20h

6ª rodada

APADE x Monte Carmelo - domingo (19/01) às 10h

7ª rodada

São Sebá Vôlei x APADE - sábado (25/01) às 19h

8ª rodada

APADE x Real Brasiliense - domingo (01/02) às 19h

9ª rodada

Norde Vôlei x APADE - sexta-feira (07/02) às 18h

10ª rodada

APADE x Araguari - terça-feira (11/02) às 19h

11ª rodada

Praia Grande x APADE - sábado (15/02) às 19h30

12ª rodada

Alta Floresta x APADE - sábado (22/02) às 20h

13ª rodada

APADE x América-RN - sexta-feira (28/02) às 19h