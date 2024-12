Apade estreia Superliga Masculina B de vôlei com 'pé direito' e vence fora de casa

Representante paraense na Superliga Masculina B de vôlei, a Apade venceu o Araucária, por 3 sets a 0, na última terça-feira (03/12), na estreia da competição, fora de casa, no Ginásio Joval De Paula Souza, no Paraná. Com o feito, os paraenses conquistaram os primeiros três pontos da competição, que garante aos dois primeiros colocados uma vaga na elite do vôlei nacional.

O ponteiro Vinícius foi o destaque pela Apade, sendo o maior pontuador da partida com 16 pontos. O líbero Dayan Barros, camisa 10 do time, falou sobre a estreia com “pé direito” do time.

“Muito feliz de estrear com vitória, são três pontos importantes fora de casa, contra uma equipe que sabíamos que seria difícil o jogo, a torcida em peso no ginásio. Resistimos à pressão e conseguimos pontuar. Vamos voltar para Belém com esses pontos fundamentais para nós na sequência da competição”, declarou.

Com a vitória, a Apade está com o segundo lugar na classificação geral da Superliga B, atrás somente do América-RN, que também venceu a primeira partida por 3 sets a 0 e está na frente na média de pontos, com 1.154 contra 1.136 da Apade.

O próximo jogo da Apade pela Segundona do vôlei será contra o Maringá, no dia 14 de dezembro, no ginásio do SESI, em Belém. A venda de ingressos será disponibilizada em breve pela equipe.

Confira os próximos jogos da Apade na Superliga B:

2ª rodada

APADE x Maringá Vôlei - sábado (14/12) às 19h

3ª rodada

JF Vôlei x APADE - sábado (21/12) às 18h

4ª rodada

APADE x Brasília Vôlei - sábado (11/01) às 19h

5ª rodada

Montes Claros Vôlei x APADE - terça-feira (14/01) às 20h

6ª rodada

APADE x Monte Carmelo - domingo (19/01) às 10h

7ª rodada

São Sebá Vôlei x APADE - sábado (25/01) às 19h

8ª rodada

APADE x Real Brasiliense - domingo (01/02) às 19h

9ª rodada

Norde Vôlei x APADE - sexta-feira (07/02) às 18h

10ª rodada

APADE x Araguari - terça-feira (11/02) às 19h

11ª rodada

Praia Grande x APADE - sábado (15/02) às 19h30

12ª rodada

Alta Floresta x APADE - sábado (22/02) às 20h

13ª rodada

APADE x América-RN - sexta-feira (28/02) às 19h