Superliga de vôlei em Belém: ingressos para jogo Campinas x Cruzeiro estão à venda de R$ 80 a R$ 600

Belém vai receber mais um grande jogo, desta vez entre Campinas e Cruzeiro pela Superliga A de vôlei masculino. A partida está prevista para ocorrer no dia 22 de fevereiro de 2025, no ginásio da Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, e os ingressos para a torcida já estão começaram a ser vendidos pelo Campinas, mandante do jogo.

A venda está ocorrendo exclusivamente pelo site Total Ingressos e os valores variam entre R$ 80 e R$ 600, mais as taxas de conveniência cobradas na compra virtual, que também variam dependendo do local escolhido.

Esta será a segunda vez que o time do Campinas jogará em Belém. A primeira aconteceu em 2016, quando enfrentou e venceu o Sesi por 3 sets a 1, em uma partida marcada por fortes emoções. Atualmente, um dos grandes destaques da equipe é o levantador Bruninho, amplamente reconhecido por suas atuações pela Seleção Brasileira de vôlei, embora seu futuro na equipe nacional seja incerto após as Olimpíadas de Paris deste ano. Além dele, o elenco conta com outros nomes de peso, como o ponteiro Adriano, também integrante da Seleção Brasileira, e o argentino Bruno Lima, que traz experiência internacional ao grupo.

Já o Cruzeiro, que fará sua estreia em solo paraense, chega com um elenco estrelado e competitivo. Entre os jogadores de destaque estão Douglas Souza, Wallace e Lucão, todos com passagens marcantes pela Seleção Brasileira. A expectativa é de um confronto equilibrado, com ambos os times mostrando alto nível técnico.

Confira os valores dos ingressos:

Arquibancada + Meia solidária: R$ 80 (+ 1kg de alimento não perecível e R$ 12 de taxa);

R$ 80 (+ 1kg de alimento não perecível e R$ 12 de taxa); Experiência na quadra - meia solidária: R$ 300 (+2 kg de alimento não perecível + R$ 45 de taxa);

R$ 300 (+2 kg de alimento não perecível + R$ 45 de taxa); Inteira Arquibancada: R$ 160 (+ R$ 24 de taxa);

R$ 160 (+ R$ 24 de taxa); Inteira Experiência na quadra: R$ 600 (+ R$ 90 de taxa);

R$ 600 (+ R$ 90 de taxa); Meia entrada para pessoas com necessidades especiais (no dia do evento);

Gratuidade para idosos estará disponível no dia do evento.