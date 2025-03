Apade brilha em quadra e garante vaga nas quartas de final da Superliga B de Vôlei

Mais de mil torcedores estiveram presentes na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, para assistir a última partida da fase classificatória da Superliga B de Vôlei Masculina, entre Apade e América-RN, na noite desta sexta-feira (07). O público presente pode conferir a força do voleibol paraense numa exibição valiosa, que resultou na vitória por 3 sets a 2 e a classificação do Apade às qurtas de final.

A Superliga é realizada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), e contou com o apoio da Federação Paraense de Vôlei (FPV) e Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

O secretário da Seel, Cássio Andrade, ressaltou a classificação da Apade para as quartas de final da competição. "Estamos felizes por essa classificação da Apade, que vem representando muito bem o estado do Pará, e o Norte do Brasil, na competição. Uma partida emocionante, uma virada maravilhosa. Só temos a comemorar esse momento e parabenizar as duas equipes por esse grande jogo na noite de hoje”, disse.

O ponteiro do time da Apade, Gabriel Marinho, destacou a virada contra o time do América. “A vitória é muito importante para a nossa equipe. A gente treinou bastante durante a semana e o resultado veio. A torcida muito linda apoiou até o final. E graças a Deus, deu tudo certo. Agora vamos para as quartas de final em busca de mais uma vitória”, disse o atleta.



Com a classificação para as quartas da Superliga B de Vôlei, o time paraense tem reais chances de conquistar o acesso a tão sonhada elite do vôlei brasileiro. Graça Rufino, torcedora e mãe do atleta Ian, ressaltou a emoção de ver a classificação do time e de estar no Mangueirinho. “É emocionante, né? O fato de nós ganharmos de virada foi melhor ainda. E aqui no Mangueirinho, nossa, a infraestrutura é maravilhosa. É confortável, muito bom o jogo ter sido aqui", acrescenta.

A partida foi válida pela 13ª rodada da competição, sendo a última da fase classificatória. A equipe paraense é a única representante da região Norte na Superliga B de Vôlei Masculina.