AP Run 10k abre inscrições para sócios e convidados da Assembleia Paraense

Já estão abertas as inscrições para a AP Run 10k e Caminhada 3k, evento promovido pela Assembleia Paraense. A prova, que chega à sua 16ª edição, será realizada no domingo,15 de junho, com largada e chegada em frente ao Pórtico AP da Sede Campestre, na avenida João Paulo II, em Belém.

A concentração será às 5h30. A largada da corrida está marcada para as 6h, enquanto a caminhada terá início às 6h10. O evento corresponde à terceira etapa do Ranking de Corridas AP 2025.

VEJA MAIS

As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de junho ou enquanto houver vagas disponíveis, exclusivamente pelo site PS Cronos. O valor da inscrição é de R$ 120 para sócios e R$ 150 para convidados.

O percurso da corrida inclui a saída em frente ao pórtico da Assembleia Paraense, seguindo pela João Paulo II em direção ao viaduto do Entroncamento, com retorno 200 metros antes do elevado, voltando pela mesma via até o ponto de partida.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)