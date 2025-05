Você pratica corrida de rua? Saiba como limpar o tênis após chegar em casa

A rotina de atividades físicas faz parte do cotidiano de milhares de pessoas. Como elas envolvem transpiração, é preciso ter cuidado com o ambiente e com os acessórios esportivos utilizados durante a sua realização. Por conta disso, os especialistas explicam os risco e os cuidados necessários após eles serem utilizados na rua para caminhadas e corridas, assim como nas academias.

Depois da pandemia da covid-19, houve uma maior preocupação com a higiene de objetos pessoais. Com isso, as pessoas passaram a adotar novo hábitos para limpá-los e se manter longe de algum risco que uma bactéria ou vírus pudesse ter em relação à saúde. Por conta disso, o GE consultou dois médicos infectologistas, Jane Teixeira e Victor Castro Lima, para darem algumas dicas para os acessórios esportivos se manterem livre de germes.

Como limpar o tênis após correr na rua?

Essas é uma das grandes dúvidas de corredores profissionais e amadores, já que eles não querem levar nenhum perigo para dentro de casa. O mesmo vale quando o calçado é utilizado na academia, em que tem grande dispersão de fluidos por conta da transpiração.

Os especialistas e compartilham algumas dicas que podem ser feitas antes de lavar o tênis para não contaminar a casa.

Separar os tênis usados numa "zona suja" antes de entrar em casa;

Deixar eles por um certo tempo;

Lavar os tênis separadamente das palmilhas e cadarços com água corrente, sabão e escovação;

Lavar as palmilhas e cadarços com água e sabão comum;

Caso não consiga lavar, jogue álcool 70% nas solas ou utilize uma mistura de água sanitária com água;

Limpar o capacho duas ou três vezes por semana;

Victor afirma que lavar as mãos é uma das medidas importantes para que não espalhe a sujeira. "Como os calçados têm contato com o chão, onde pode haver inclusive matéria orgânica contaminada, eles são possíveis fontes de contaminação. Regularmente deve-se limpá-los", explica o médico. "Dada a dificuldade desse processo e a diminuição da vida útil do calçado, é natural que algumas pessoas optem por não realizar esse procedimento a cada uso. É uma prática aceitável, desde que o calçado seja mantido em separado, fora do ambiente da casa, em um capacho na porta, por exemplo", completa.

Mesmo que apenas a sola do tênis seja lavada com água e água sanitária ou álcool 70%, é preciso que eles fiquem separados.

Como higienizar acessórios esportivos?

Nas práticas esportivas, é comum utilizar boné, celular, relógio e outros objetos, em que alguns são impermeáveis. Por conta disso, é preciso estar atento para as recomendações de limpeza deles.

A médica infectologista explicas que o risco de contaminação desses objetos vai variar de acordo com o ambiente de treino.

No caso dos eletrônicos, eles podem ser higienizados com álcool isopropílico;

Já bonés e outros acessórios, pode-se utilizar álcool 70%

