Halteres de academia são mais sujos do que banheiros públicos; conheça os riscos e como se proteger

Ainda que algumas pessoas higienizem antes e depois de usar um aparelho da academia, é possível encontrar alguns perigos escondidos que não são eliminados ao passar o pano com álcool, apontou um estudo norte-americano de 2021. O local acaba sendo um ambiente perfeito para proliferação de microrganismos.

Em busca de uma vida saudável, é comum que as pessoas recorram às academias para praticar atividade física. Porém, além dos riscos de realizar um exercício sem orientação profissional, é preciso estar atento para os perigos invisíveis de bactérias, fungos, vírus e protozoários. Por conta disso, é importante limpar corretamente as máquinas e os outros equipamentos, como pesos livres, bancos, colchonetes, sem esquecer de cuidados com a higiene pessoa nos vestiários, chuveiros e bebedouros da academia.

Quanto uma academia pode ser suja?

O estudo apontou alguns dados alarmantes, então é preciso ter cuidado. Confira os destaques

Esteiras podem apresentar 74 vezes mais bactérias do que um torneira de banheiro público (incluindo os botões do painel e apoio);

Halteres contêm 362 vezes mais bactérias do que um assento de vaso sanitário;

Os quase 30 equipamentos utilizados no trabalho científico foram analisados em laboratório e apontaram resultados positivos para microorganismos com risco potencial contra humanos.

Risco de contrair doenças na academia

Ainda que se esteja em busca de uma vida saudável, as academias podem oferecer certos risco. Esse cenário piora quando a limpeza do lugar é deixada de lado ou feita sem os devidos cuidados. Por conta disso, os frequentadores acabam ficando expostos alguns agentes patogênicos.

Staphylococcus ou estafilococos: pode causar problemas de pele como furúnculos, foliculite e impetigo (infecção superficial da pele), assim como infecções graves como pneumonia e septicemia;

Streptococus ou estreptococos: pode causar inflamações na garganta e até meningite;

Salmonella: pode acabar desenvolvendo diarreia, febre e cólicas estomacais. O agente é resistente a antibiótico;

Escherichia coli: pode causar infecção urinária e gastroenterite com sintomas como diarreia aquosa ou com sangue.

Além desses, é comum encontrar outras bactérias e ácaros também prejudiciais à saúde.

Com o crescente número de casos da mpox, em que os sintomas são erupções na pele, é preciso estar atento para os acessórios que costumam estar em contato direto e em fricção com a pele.

A falta de limpeza adequada dos aparelhos e do ambiente, incluindo os filtros de ar-condicionado, tornam o local fechado e abafado perfeito para proliferação destes e outros microrganismos. Por conta disso, doenças respiratórias também são comuns. Gripe, sarampo e covid-19 são alguns exemplos.

Cuidado com vestiários e bebedouros

Quando os vestiários são úmidos, fechados e mal higienizados, eles também se tornam um lugar perigoso por conta da proliferação de microrganismos. Principalmente quando as superfícies são compartilhadas. Bancos, pias, chuveiros podem ser fonte de contaminação e aumentam os riscos de infecções, como micoses. Veja outras doenças que podem ser transmitidas ou agravadas:

Conjuntivite: levando a piora do quadro já apresentado ao tocar os olhos com a mão suja;

Hepatites virais: atacam o fígado;

Pulgas e piolhos: quando em contato com toalhas e roupas contaminadas;

Fungos e bactérias: que podem causar diversas doenças.

Como se proteger de doenças na academia?

Procure ambiente arejados e com boa circulação de vento;

Verifique se o ar-condicionado puxa o ar externo, pois a renovação do ar é saudável;

Evite ficar em lugares aglomerados na academia durante o exercício;

Mantenha distância mínima de dois metros para as outras pessoas;

Lave as mãos com frequência utilizando sabão e água;

Evite colocar as mãos no rosto e nos olhos;

Limpe os equipamentos antes e depois dos exercícios com o auxílio de desinfetante em spray ou álcool em gel;

Cuide de pequenas lesões na pele;

Tenha as vacinas em dias;

Não empreste acessórios pessoais;

Não reutilize roupas sujas;

Utilize sandálias/chinelos no vestiário/banheiro;

Leve sua própria garrafinha de água.

Nem toda bactéria é perigosa

Frequentar a academia costuma ser seguro, e a presença de bactérias e outros microrganismos no ambiente não necessariamente significa risco à saúde. A maioria desses seres é inofensiva – nosso corpo convive com eles diariamente sem problemas. Além disso, grande parte das academias seguem protocolos de limpeza para manter o equilíbrio entre higiene e bem-estar, evitando a proliferação de agentes patogênicos. Com hábitos simples de higiene, você se protege sem neuras.

Lembre-se: o sistema imunológico está preparado para lidar com microrganismos comuns, e os benefícios dos exercícios superam qualquer risco mínimo. Mantenha a rotina de treinos com tranquilidade e cuide da saúde sem medo!

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)