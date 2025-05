Aprenda 4 receitas de desodorantes naturais e caseiros para evitar rumores de mau cheiro

Se tem até galã global recebendo crítica pelo mau cheiro, imagina os meros mortais. Como nem sempre é possível dar a desculpa de que "é cheiro de masculinidade", é preciso aprender a evitar uma das situações mais constrangedoras que uma pessoa pode passar. Por conta disso, confira quatro receitas de desodorantes naturais para fazer em casa.

Evitar o "cecê" pode ser mais fácil do que você imagina. Algumas opções de desodorantes são baratas e fáceis de serem feitas e deixam a axila pronta para enfrentar aquele dia de muito sol ou que transpirar bastante é inevitável. Os ingredientes são para todos os bolsos. Desde o óleo de coco ou bicarbonato de sódio, até a manteiga de karité. O cheiro fica por conta dos óleos essenciais, que tem para o gosto de cada um, e tem ação antibacteriana.

Confira quatro receitas de desodorante natural e caseiro:

1. Como fazer desodorante natural com bicarbonato de sódio

O bicarbonato é um produto que tem muitas utilidades. A função dele, quando é utilizado em desodorantes naturais, é neutralizar a acidez da pele. Assim, as axilas ficam com o pH ideal, evitando que as bactérias que causam o mau odor se multipliquem. Confira a receita de desodorante natural com bicarbonato de sódio.

Ingrediente de desodorante natural com bicarbonato de sódio

3 colheres de sopa de Manteiga Vegetal (pode ser Cacau, Abacate, Cupuaçu ou outra de preferência);

2 colheres de sopa de amido de milho;

1 colher de sopa de bicarbonato de sódio.

Modo de preparo de desodorante natural com bicarbonato

Coloque a manteiga vegetal em banho-maria até que ela derreta completamente;

Acrescente o amido de milho na manteiga vegetal derretida;

Por fim, coloque o bicarbonato de sódio com a mistura e mexa até ficar uniforme;

Com tudo pronto, coloque num pote de vidro o desodorante natural.

2. Como fazer desodorante natural vegano

Essa receita de desodorante natural vegano é ideal até para quem não segue uma dieta vegana, mas é apaixonado pelos inúmeros benefícios do óleo de coco. Ele é o protagonista, oferecendo propriedades calmantes, protetoras para a pele das axilas e uma potente ação bactericida.

A adição de bicarbonato de sódio potencializa a ação do desodorante natural vegano. Isso é indicado para quem sofre com transpiração excessiva e busca uma alternativa mais eficaz e natural. Confira a receita de desodorante natural vegano.

Ingredientes de desodorante natural vegano

40 ml de óleo de coco;

1 colher de café de bicarbonato de sódio;

2 colheres de café de amido de milho.

Modo de preparo do desodorante natural vegano

Em um recipiente limpo, misture o óleo de coco, o bicarbonato de sódio e o amido de milho até obter uma consistência homogênea.

Transfira a mistura para um pote ou frasco reutilizável (de preferência de vidro, que é mais sustentável e amigo do meio ambiente).

Em regiões mais frias, o óleo de coco tende a solidificar, resultando em um desodorante em barra. Já em locais mais quentes, a consistência será mais cremosa. Em ambos os casos, o efeito do desodorante natural vegano permanece o mesmo.

3. Como fazer desodorante natural com óleo essencial e leite de magnésia

Agora, destaque é o leite de magnésia, um excelente substituto dos desodorantes convencionais, frequentemente compostos por substâncias químicas mais agressivas. O leite de magnésia tem o poder de neutralizar os odores da transpiração, sendo uma solução eficaz e versátil, que pode ser aplicada tanto nas axilas quanto nos pés.

No caso das pessoas que transpiram muito, pode acontece do leite de magnésia manchar algumas peças de roupa. As manchas brancas sob as axilas podem ser incômodas, assim é preciso avaliar outras opções. Confira a receita de desodorante natural com óleo essencial e leite de magnésia.

Ingredientes de desodorante natural com óleo essencial e leite de magnésia

50 ml de leite de magnésia

2 colheres de sopa de água filtrada

5 gotas de óleo essencial de Alecrim

2 gotas de óleo essencial de Lavanda

Algumas combinações de óleos essenciais podem ser feitas utilizando Lavanda, Alecrim, Rosas, Sândalo e Melaleuca.

Modo de preparo desodorante natural com óleo essencial e leite de magnésia

Em um frasco limpo, adicione o leite de magnésia e a água;

Depois, adicione os óleos essenciais e agite bem para incorporar todos os ingredientes.

Essa versão pode ser utilizada como desodorante em spray, prática e fácil de aplicar. Além disso, combinação de óleos essenciais nesta receita traz propriedades antibacterianas, assim como um aroma natural e refrescante, promovendo proteção prolongada contra os odores sem agredir a pele.

4. Como fazer desodorante natural com manteiga de karité

Essa é uma receita de desodorante natural para quem quer sair um pouco do tradicional e quer investir um pouco mais. Mesmo assim, ele continua tendo a mesma eficácia dos outros.

Ingredientes de desodorante natural com manteiga de karité

3 colheres de sopa de manteiga de karité;

2 colheres de sopa de amido de milho;

3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio;

2 colheres de sopa de manteiga de cacau;

2 cápsulas de vitamina E;

Óleo essencial de sua preferência.

Modo de preparo de desodorante natural com manteiga de karité

Em um frasco limpo, adicione a manteiga de karité e a manteiga de cacau;

Depois, adicione os óleos essenciais de sua preferência;

Aos poucos, coloque o amido de milho e o bicarbonato de sódio;

Por fim, coloque a vitamina E e mexa para incorporar todos os ingredientes.

Um pouco mais de trabalho e com um custo um pouco maior, mas o resultado vale a pena. Um desodorante natural e caseiro cheiroso e com ações que deixam a pele e o corpo saudáveis.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)