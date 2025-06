Paraguai mantém embalo, supera o Uruguai e encaminha vaga para a Copa do Mundo de 2026

A seleção do Paraguai é uma das surpresas nas Eliminatórias Sul-Americanas. Depois do vexame na Copa América, contratou o técnico argentino Gustavo Alfaro que deu jeito na seleção, que encaminhou sua vaga para a Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira, pela 15ª rodada, chegou ao nono jogo de invencibilidade ao vencer por 2 a 0 o Uruguai, no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção.

Com a vitória, o Paraguai chegou a 24 pontos e assumiu a terceira colocação, ultrapassando justamente o Uruguai, que caiu para o quinto lugar, com 21 pontos. Com o moral elevado, o selecionado paraguaio será o próximo adversário do Brasil, na terça-feira, às 21h35, na Neo Química Arena, em São Paulo. Este jogo marcará a estreia de Carlo Ancelotti em solo brasileiro. Mais cedo, às 20h, o Uruguai terá outra chance de encaminhar sua classificação, diante da Venezuela, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

O Paraguai começou o duelo confirmando seu entrosamento. Com 12 minutos, Galarza, ex-Vasco, aproveitou a sobra na área e testou para abrir o marcador. A seleção de Gustavo Alfaro já vinha com o domínio nos minutos iniciais, com troca de passes rápidos e chutes a gol.

Além disso, neutralizou as investidas do Uruguai, com faltas táticas e marcação alta. Com mais posse de bola, até chegou a ampliar o placar, já nos acréscimos, com o palmeirense Gustavo Gómez, porém, o zagueiro estava em posição irregular.

O selecionado uruguaio voltou do intervalo mais incisivo e chegou em cabeçada de Nández. O que parecia se tornar um segundo tempo com outro panorama, durou pouco tempo. Logo depois, o Paraguai voltou a tomar conta da partida. Almirón e Enciso levaram perigo em chutes de longa distância.

Com mais volume ofensivo, os paraguaios carimbaram a trave uruguaia em chute de Gustavo Gómez. Na sequência do lance, Enciso sofreu pênalti, aos 35 minutos. O meia chamou a responsabilidade e converteu a cobrança, para decretar a vitória e manter o embalo paraguaio nas Eliminatórias rumo à Copa da América do Norte.