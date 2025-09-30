Alcaraz bate Frtiz e conquista 8º título da temporada em Tóquio; Sinner vai à final em Pequim O número um do ranking chegou à 67ª vitória em 73 duelos e levou o oitavo título em nove finais seguidas na temporada Estadão Conteúdo 30.09.25 9h28 Carlos Alcaraz (Reprodução / Instagram @carlitosalcarazz) Carlos Alcaraz continua dando as cartas no cenário mundial do tênis. Nesta terça-feira, ele não deu chances ao oponente Taylor Fritz na final do ATP 500 de Tóquio e confirmou o seu favoritismo ao derrotar o norte-americano por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/4 em 1h33 de partida. VEJA MAIS Alcaraz supera lesão no tornozelo e avança às quartas no Japão; Sinner leva susto na China O número 1 do mundo chegou a desistir do treino antes do compromisso pelas oitavas de final para se recuperar das dores no tornozelo Alcaraz derrota Nakashima em Tóquio e iguala seu recorde pessoal de vitórias em uma temporada Agora, ele enfrentará o norueguês Casper Ruud, 12º do mundo e quarto cabeça de chave no Japão Alcaraz supera Ruud de virada e vai à decisão em Tóquio; Sinner se garante na semi de Pequim O número um do ranking chegou à 67ª vitória em 73 duelos e levou o oitavo título em nove finais seguidas na temporada. Aos 22 anos, ele soma 24 troféus no circuito da ATP sendo que seis deles são Grand Slam. No triunfo com contra Fritz, quinto na lista da ATP, ele foi soberano durante todo o duelo e decretou o resultado positivo sem maiores dificuldades. O placar sacramentou ainda a supremacia do espanhol sobre o americano, que alcançou a quarta vitória sobre Fritz em cinco confrontos neste retrospecto particular entre os competidores. O título no Japão teve também o sabor de superação para o campeão. Nas oitavas, Alcaraz torceu o tornozelo, precisou de atendimento médico, mas conseguiu superar o argentino Sebastian Baez e seguir no torneio. O incômodo o perseguiu no decorrer da competição, mas ele se manteve firme e cumpriu a campanha até o título. Na partida, Fritz tentou tirar proveito da vitória recente sobre o seu rival na Laver Cup e apostou em um jogo rápido e com transições à rede. No entanto, Alcaraz foi mais efetivo, obteve uma quebra no quinto game e abriu vantagem ao fazer 1 a 0 no primeiro set. No segundo set, Fritz pediu atendimento por causa de dores no joelho e sofreu uma quebra logo no primeiro game. Mais estável, Alcaraz abriu uma vantagem de 4 a 1, permitiu a reação do rival, mas se recuperou e sacramentou o título com um novo 6/4 no segundo set. SINNER DISPUTA TÍTULO EM PEQUIM O italiano Jannik Sinner também confirmou o seu favoritismo em quadra e está na final do ATP 500 de Pequim. O número 2 do mundo teve trabalho, mas superou o australiano Alex De Minaur (8º) por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 6/2 em 2h20. Esta será a nona final seguida de Sinner, que vai em busca do seu 21º título no geral e o terceiro desta temporada. "O nível do jogo foi muito alto com grandes lances para os dois competidores", disse Sinner após garantir a vaga na decisão do torneio. O seu adversário na decisão em Pequim vai ser o americano Learner Tien. Ele garantiu presença na final após desistência do russo Daniil Medevedev no terceiro set do confronto. Ele começou a sentir cãimbras na na parcial decisiva, perdeu quatro games seguidos e optou por abandonar a partida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP de Tóquio Alcaraz final COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com baixas e retorno de vice-artilheiro da Série B, Cuiabá-MT enfrenta Paysandu em Belém Partida ocorre nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio Curuzu, em Belém. 30.09.25 10h50 Carlos Ferreira Leão, das mazelas à redenção 30.09.25 10h44 Mais esportes Paraense vence etapa regional e conquista vaga para disputar o Sertões Kitesurf 2025 Gigante Kite finalizou a disputa do Ajuruteua Kitefest em primeiro lugar e se garantiu no torneio nacional 30.09.25 9h39 Setembro Azul Corinthians se torna o primeiro clube brasileiro a batizar jogadores em Libras Ação faz parte do Setembro Azul e promove inclusão de pessoas surdas no futebol 30.09.25 8h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira 30.09.25 7h00 AINDA DÁ 'Hoje a equipe provou ter condição', diz Márcio Fernandes após vitória sobre o Criciúma Márcio também destacou a superação do elenco diante de seis desfalques, que ele considera “talvez os de maior qualidade técnica do nosso time” 28.09.25 20h19 Setembro Azul Corinthians se torna o primeiro clube brasileiro a batizar jogadores em Libras Ação faz parte do Setembro Azul e promove inclusão de pessoas surdas no futebol 30.09.25 8h55 Futebol Com prenúncio de casa cheia, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Cuiabá A vitória sobre o líder da Série B e o pedido do técnico Márcio Fernandes devem trazer o torcedor para o duelo desta quinta-feira (2) 29.09.25 15h52