Alcaraz supera Ruud de virada e vai à decisão em Tóquio; Sinner se garante na semi de Pequim Estadão Conteúdo 29.09.25 9h33 Os dois principais nomes do ranking mundial de tênis continuam confirmando o seu favoritismo nas quadras. Na manhã desta segunda-feira, Carlos Alcaraz, número um do ranking, bateu Casper Ruud de virada por 2 sets a 1 e chegou à final do ATP 500 de Tóquio. Em Pequim, Jannik Sinner também manteve o embalo e ganhou de Fabian Marozsan por 2 sets a 0. Na capital japonesa, o triunfo sobre o norueguês Ruud (12º) veio em uma batalha de pouco mais de duas horas. Após perder o primeiro set por 3/6, o espanhol sofreu diante do bom desempenho do rival, mas buscou forças para impor o seu jogo e obteve a virada e o triunfo com parciais de 6/3 e 6/4. O encontro reeditou as finais do US Open entre os dois competidores em 2022. Em grande fase, Alcaraz chegou a sua 10ª decisão na temporada e a nona de forma consecutiva. Esta foi ainda a 66ª vitória no ano em 72 partidas. O seu adversário na final do torneio de Tóquio já está definido. Pela outra semifinal, o americano Taylor Fritz (5º) derrotou o seu compatriota Jenson Brooksby (86º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. SINNER BATE RIVAL E VAI À SEMI Quem também avançou em um torneio asiático foi o número 2 do mundo Jannik Siner, que não teve muito trabalho para passar pelo húngaro Fabian Maroszan (57º no ranking da ATP)por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/5 na madrugada desta segunda-feira. O resultado colocou o italiano na semifinal do torneio de Pequim e o seu próximo adversário vai ser Alex de Minaur (8º). O confronto contra Jakub Mensik (19º) não chegou a ter uma parcial completa. O australiano vencia o duelo por quatro games a um quando o rival checo desistiu do duelo devido a uma lesão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Alcaraz Sinner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08 CAOS! Popó vence Wanderlei em luta marcada por confusão e lutador desmaiado no ringue Wanderlei deixou o ringue sangrando e amparado para receber atendimento médico 28.09.25 8h48 Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 Duelo de opostos Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição. 28.09.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 MUNDIAL De Belém ao ouro: a trajetória da fisioterapeuta paraense Flávia Souza ao lado de Caio Bonfim Desde 2010, Flávia passou a integrar delegações brasileiras em competições internacionais, incluindo Pan-Americanos, Sul-Americanos, Ibero-Americanos e Mundiais 29.09.25 9h00 FALA, TREINADOR! Guto Ferreira agradece torcida azulina e exalta elenco após vitória do Remo Em sua estreia, o técnico remista preferiu transferir os méritos do resultado para os jogadores e ressaltou o papel da torcida no triunfo 28.09.25 21h55