Alcaraz supera lesão no tornozelo e avança às quartas no Japão; Sinner leva susto na China Estadão Conteúdo 27.09.25 10h02 Carlos Alcaraz afastou qualquer preocupação após sofrer uma torção no pé esquerdo em sua estreia do ATP 500 do Japão, em Tóquio, e avançou às quartas de final com uma vitória consistente, por 2 sets a 0, neste sábado, sobre o belga Zizou Bergs, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h19 de partida. O número 1 do mundo chegou a desistir do treino desta sexta-feira, antes do compromisso pelas oitavas de final, para se recuperar das dores no tornozelo. Ele sofreu a lesão na primeira rodada, na vitória sobre o argentino Sebastian Baez, quando chegou a cair na quadra dura no torneio asiático e preocupar os torcedores. "Foi um dia e meio difícil, mas muito importante. Eu precisei me recuperar o máximo possível. Pude jogar normalmente, o que é ótimo. Às vezes, fiquei preocupado com alguns movimentos, quando sentia o tornozelo, mas, no geral, joguei um ótimo tênis, uma ótima partida", analisou o espanhol, após ser questionado sobre a lesão. Ainda com movimentos limitados pela proteção no pé esquerdo e preocupado com suas condições físicas, Alcaraz teve seu serviço quebrado no terceiro game, mas se recuperou e emendou quatro games seguidos, abrindo o caminho para fechar o set em 6/4. Na segunda parcial, com mais liberdade para se movimentar, o espanhol fez valer seu saque potente e precisão na rede para dominar o set e fechar a partida em 6/3. Na próxima fase, Alcaraz enfrentará o americano Brandon Nakashima, 33º do ranking, em partida prevista para as 5h15 (horário de Brasília) deste domingo, e, caso vença, igualará sua melhor marca no circuito da ATP, de 2023, alcançando 65 vitórias, na busca pelo oitavo título da temporada. Mais cedo, também em Tóquio, o dinamarquês Holger Rune, 11º do mundo, bateu o americano Ethan Quinn sem dificuldades, por 6/4 e 6/2. Ele tentará repetir o desempenho no ano passado e chegar às semifinais no duelo com o americano Jenson Brooksby. SINNER PRESSIONADO Em busca de retomar a liderança do ranking da ATP, o italiano Jannik Sinner levou um susto do francês Terence Atmane, 68º do mundo, mas se classificou para as quartas de final do ATP 500 de Pequim com uma vitória por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 5/7 e 6/0, em 2h22 de partida na quadra dura chinesa. Sinner, que havia atropelado o francês em Cincinnati, desta vez não encontrou a mesma facilidade e precisou suar para vencer um equilibrado primeiro set (6/4). Na segunda parcial, Atmane quebrou o saque do número 2 do mundo três vezes e igualou a partida ao fechar em 7/5 - foi apenas o sexto set perdido pelo italiano na temporada. Sinner voltou mais agressivo para o set decisivo, quebrou a resistência do francês, que sofreu com uma cãibra, e impôs um "pneu" ao adversário. "Ele (Atmane) é canhoto, algo incomum no circuito, e seu estilo de jogo é bastante único. É um ótimo jogador e melhorou muito desde Cincinnati", disse Sinner. "Foi uma segunda rodada difícil e desafiadora, talvez a concentração tenha diminuído em alguns momentos, mas estou feliz por ter avançado", afirmou o italiano, que enfrentará o número 57 do mundo, Fabian Marozsan, nas quartas de final. Mais cedo, em Pequim, Alex de Minaur, 8º do mundo, derrotou Arthur Rinderknech por 2 a 1 (6/3, 3/6, 7/6) para garantir sua vaga nas quartas de final. Atualmente, o australiano ocupa a última vaga de classificação ao ATP Finals, torneio que reúne os melhores do circuito, em novembro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP do Japão ATP de Pequim Alcaraz Sinner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (27/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 27.09.25 7h00 fake news? Flamengo desmente portal Léo Dias e anuncia medidas judiciais Em nota oficial, o Rubro-Negro repudiou a informação, classificando-a como “totalmente falsa e sem qualquer conexão com a realidade” 27.09.25 0h15 SÉRIE B Remo tem apenas 2,5% de chance de acesso; saiba a probabilidade de rebaixamento Chances de acesso do Leão despencaram nas últimas três rodadas e agora há torcedor que fale apenas em 'garantir a permanência' 26.09.25 20h16 OTIMISMO Podendo ser rebaixado pela segunda vez no ano, Nicola mantém a fé no Paysandu: 'Certeza que dá' Mesmo diante de um cenário praticamente irreversível, o meio-campo Gustavo Nicola mantém o discurso de confiança 26.09.25 19h41