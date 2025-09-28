Alcaraz derrota Nakashima em Tóquio e iguala seu recorde pessoal de vitórias em uma temporada Agora, ele enfrentará o norueguês Casper Ruud, 12º do mundo e quarto cabeça de chave no Japão Estadão Conteúdo 28.09.25 13h52 Carlos Alcaraz (Instagram @atptour) Depois de sofrer uma lesão no tornozelo esquerdo ainda na primeira rodada do ATP 500 de Tóquio, o que colocou sua participação em risco no torneio, Carlos Alcaraz se mostrou plenamente recuperado. O tenista número 1 do mundo derrotou o americano Brandon Nakashima por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, na madrugada deste domingo, no Ariake Coliseum, e avançou às semifinais. O resultado também levou o espanhol de 22 anos ao 65º triunfo na atual temporada, igualando sua melhor marca, alcançada em 2023. Agora, ele enfrentará o norueguês Casper Ruud, 12º do mundo e quarto cabeça de chave no Japão, nesta segunda-feira, em busca do recorde pessoal. "Provavelmente (este é o melhor período da minha carreira). Tento estabelecer metas antes das partidas e dos torneios, e isso me ajuda muito a jogar um ótimo tênis e manter o foco", disse Alcaraz após o triunfo. "Estou me sentindo ótimo em quadra e chegando ao final da temporada com muita confiança." Livre das dores no tornozelo esquerdo, Alcaraz não encontrou dificuldades para superar Brandon Nakashima. Com um saque impressionante e 25 winners, o líder do ranking foi agressivo e dominante, fechando o primeiro set em 6/2, sem dar chance ao oponente. Na segunda parcial, o espanhol deixou escapar três match points na devolução, mas, no game seguinte, confirmou a vitória em 6/4 com quatro winners seguidos. "É ótimo passar e jogar mais uma semifinal", disse Alcaraz após dominar Nakashima. "É especial porque é a primeira vez que jogo aqui no Japão e aqui em Tóquio, então chegar às semifinais na minha primeira participação é algo grandioso", acrescentou. Na outra semifinal, Taylor Fritz e Jenson Brooksby disputarão uma semifinal 100% americana. Segundo cabeça de chave em Tóquio, Fritz derrotou Sebastian Korda por 2 sets a 1 e tomará o quarto posto no ranking da ATP de Novak Djokovic. Seu adversário, Brooksby, 86º do mundo, surpreendeu o terceiro cabeça de chave, Holger Rune, por duplo 6/3. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP de Tóquio Alcaraz Nakashima COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES CAOS! Popó vence Wanderlei em luta marcada por confusão e lutador desmaiado no ringue Wanderlei deixou o ringue sangrando e amparado para receber atendimento médico 28.09.25 8h48 Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 Duelo de opostos Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição. 28.09.25 7h00 VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 ESPORTES Popó levanta bandeira branca após confusão e pede paz a Wanderlei: 'Pronto para te abraçar' O tetracampeão mundial de boxe utilizou sua conta no Instagram para pedir desculpas 28.09.25 12h22 AVANÇO Ex-ginasta Lais Souza celebra novo ponto de sensibilidade no dedo: ‘Volta, mão!’ Após mais de uma década do acidente que a deixou tetraplégica, Lais Souza compartilha avanço emocionante em sua recuperação. 28.09.25 12h24 Popó x Wanderlei Silva desrespeita o boxe e dá mau exemplo dentro do ringue 28.09.25 1h17